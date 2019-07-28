Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.

с чего всё началось

Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.

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