Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозгMedikforum.ru вчера в 23:00
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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с чего всё началось
Профессия не только определяет образ жизни и круг общения человека, но и влияет на структуру головного мозга, утверждают ученые. Необходимость изо дня в день решать похожие задачи увеличивает одни зоны мозга, а другие подавляет.РИА Новостивчера в 01:00
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Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Игры
«Инсайдерская» программа для Microsoft Flight Simulator стартует в августе
Компания Microsoft объявила, что «инсайдерская» программа для Flight Simulator стартует в августе 2019 года.
Обновлено вчера в 17:49
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Кузбассе ребёнок два месяца ходил с батарейкой в животе
В Кузбассе ребёнок получил ожог пищевода из-за того, что два месяца проходил с батарейкой в животе.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании
Сроки начала поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут сдвинуться, если Дания в ближайшие недели не даст разрешения на строительство газопровода в своих водах, пишет Financial Times со ссылкой на двух неназванных собеседников.
Обновлено в 03:28
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Анита Цой появилась в инвалидной коляске на фестивале «Жара»
На ковровой дорожке Анита Цой появилась в инвалидной коляске. Певица держалась бодро и попросила поклонников не унывать.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
11 игроков АПЛ провалили допинг-тест
11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.
Обновлено вчера в 18:01
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Авто
Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
МИД России считает возможным сохранение ядерной сделки с Ираном
Россия на заседании совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров, которая состоится в воскресенье, будет настаивать, что сокращение обязательств Ирана оставляет возможность для спасения этой сделки.
Обновлено вчера в 21:35
Общество
Мэр Тулуна призвал жителей готовиться к эвакуации
Обновлено в 00:45
Политика
В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве
Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.
Обновлено в 04:57
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве
Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено вчера в 01:46
Наука
Создан невероятно эффективный опреснитель на солнечной энергии
Поскольку система питается от солнечной энергии, устройства на ее базе могут быть особенно полезны в местах, где нет надежного доступа к электричеству - к примеру, в странах Африки и бедных районах Индии, где грязная вода становится источником постоянных заболеваний.
Обновлено 25 июля в 04:28
Шоу-бизнес
«Вода и больше ничего»: Высоцкая напомнила о периоде очищения организма
На своей странице в Instagram актриса напомнила, что 28 июля, то есть на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре, наступают так называемые экадаши, особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Экономика
5 вопросов о кредитном пузыре, который создаст кризис в 2021 году
Уже в ближайшие полтора года может сложиться ситуация, когда многие россияне не смогут перекредитоваться и перестанут выплачивать долги банкам, с таким прогнозом выступил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
Число задержанных на акции в Москве превысило 900
По данным «ОВД-Инфо» на 21:17, число задержанных на прошедшей в столице акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы составило 938 человек.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило на своей странице в Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Футбол
Семья Бэйла будет жить в Уэльсе, если Гарет продолжит карьеру в Китае
Вингер мадридского «Реала» Гарет Бэйл будет жить в Китае без жены и детей, если перейдёт в «Цзянсу Сунин», сообщает Mirror.
Обновлено в 03:55
Футбол
В Саранске «Тамбов» одержал победу над «Спартаком»
«Тамбов» обыграл московский «Спартак». Матч, который проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, завершился со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие
Израиль провел секретные испытания противоракетного комплекса «Хец-3»
Израиль провел на Аляске серию секретных испытаний нового противоракетного комплекса "Хец-3".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Почти 90 жителей затопленного села в Приамурье отказались от эвакуации
Почти 90 жителей затопленного дождевым паводком села Норск Селемджинского района отказались эвакуироваться и живут вместе с поросятами, собаками и домашней птицей на чердаках домов и на крыше местной школы, вместе с ними находятся спасатели, сообщается на сайте правительства Приамурья.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Раскрыты регионы России, которые могут быть затопленными
Территории окажутся затопленными под воздействием расширения Средиземного моря, которое повлияет на увеличение Каспийского и Черного морей.
Обновлено в 05:07