Интернет

Работа Twitter восстанавливается после сбояТАСС 17:15

Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии. Об этом сообщил в четверг на своей странице генеральный директор Twitter Джек Дорси.
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Twitter объяснил причину сбоя в работе сервиса

РБК17:53

Twitter раскрыл причину парализации работы

Газета.Ru18:29

Twitter объявил о полном возобновлении работы после крупномасштабного сбоя

РИА Новости17:58

В Twitter сообщили о восстановлении работы после сбоя

RT на русском18:57

Работа Twitter восстанавливается после сбоя

ТАСС17:15

Twitter упал

Lenta.ru15:32

В работе Twitter произошел масштабный сбой

Коммерсантъ15:21
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Здоровье

Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье

В Подмосковье врачи-неврологи нашли пациента, у которого полностью отсутствует левое полушарие мозга.
Обновлено в 13:50
Происшествия

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом

Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом.
Обновлено 09 июля в 07:33
Здоровье

Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией

Женщина с редкой врожденной аномалией — полным удвоением матки — родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Греции из-за шторма погибли российские туристы

В Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма на севере полуострова Халкидики.
Обновлено в 01:45
Политика

Медведев сообщил о решении снизить НДС на фрукты и ягоды до 10%

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях, что принял решение снизить ставку налога на добавленную стоимость на плодово-ягодную продукцию до 10%.
Обновлено в 12:39
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 12:23
Политика

Пушков прокомментировал обещание Байдена продлить СНВ-3

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал планы бывшего вице-президента США Джо Байдена в случае победы на президентских выборах продлить договор СНВ-3 и вернуть США в ядерную сделку с Ираном.
Обновлено в 17:52
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Политика

Ангела Меркель сидя слушала гимн на встрече с премьером Дании

Обновлено в 08:39
Общество

«Аэрофлот» может открыть центр поддержки пассажиров в Китае

Как отмечается, основная цель проекта - выявление потребностей целевой аудитории "Аэрофлота" в КНР.
Обновлено в 09:01
Происшествия

В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти

Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
Обновлено в 16:48
Футбол

Федор Кудряшов перешел в «Сочи»

Обновлено в 17:06
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Музыка

Park Live снова пройдет в Парке имени Горького

Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено в 11:03
Здоровье

Мало соли и хорошая компания. Как питаться после 40 лет

Рассказываем, как нужно питаться после 40 лет, чтобы оставаться бодрым и здоровым еще долгие годы. От питания зависит наше здоровье.
Обновлено в 17:08
Политика

МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено в 12:42
Политика

Киев назвал главную тему первого разговора Зеленского с Путиным

Ранее 11 июля пресс-служба Кремля опубликовала информацию о том, что телефонный разговор глав двух стран состоялся по инициативе Киева.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено в 16:32
Армия и оружие

В Кронштадт для участия в параде ВМФ прибыла подлодка «Владикавказ»

Напомним, Главный военно-морской парад пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено в 18:43
Гаджеты

9 августа Huawei представит EMUI 10

Анонсируют ли ее на мероприятии — пока точно неизвестно, а вот что известно точно: 9 августа, в первый день конференции, Huawei представит EMUI 10.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Полмиллиарда рублей получит Псковская область на новое медоборудование

Псковская область получит полмиллиарда рублей на новое медицинское оборудование, сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе региона.
Обновлено в 08:19
Общество

Москва: Молодые ученые рассказывают, что их привлекает в науке

Проект в программе "УМНИК" – разработка методики и системы кардиодиагностики, которая позволит врачам неинвазивно получать информацию об электрической и механической активности отделов сердца.
Обновлено в 08:02
Политика

Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников

Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.
Обновлено в 10:27
Авто

Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin

Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
Обновлено в 11:33
Театры

Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Политика

Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире

Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
Обновлено в 19:08
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