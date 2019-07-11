Интернет
Работа Twitter восстанавливается после сбояТАСС 17:15
Работа социальной сети Twitter постепенно восстанавливается после сбоев в США, Западной Европе и Японии. Об этом сообщил в четверг на своей странице генеральный директор Twitter Джек Дорси.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:27, Вашингтон
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Элина Сушкевич остаётся под домашним арестом
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Политика
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Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
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Происшествия
В Аргентине вратарь скончался, отбив пенальти
Сообщается, что 17-летний голкипер Рамон Исмаэль Коронель скончался после того, как отбил решающий удар с "точки" грудью.
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Футбол
Федор Кудряшов перешел в «Сочи»
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В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29
Музыка
Park Live снова пройдет в Парке имени Горького
Фестиваль Park Live, Москва, Парк имени Горького, 12-14 июля Ежегодный трехдневный open-air снова пройдет в московском Парке имени Горького, и должен сделать выводы из прошлогоднего, когда зрителям было все-таки тесновато.
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В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
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Рассказываем, как нужно питаться после 40 лет, чтобы оставаться бодрым и здоровым еще долгие годы. От питания зависит наше здоровье.
Обновлено в 17:08
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
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Политика
Киев назвал главную тему первого разговора Зеленского с Путиным
Ранее 11 июля пресс-служба Кремля опубликовала информацию о том, что телефонный разговор глав двух стран состоялся по инициативе Киева.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
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Армия и оружие
В Кронштадт для участия в параде ВМФ прибыла подлодка «Владикавказ»
Напомним, Главный военно-морской парад пройдет 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.
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Армия и оружие
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Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
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Здоровье
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Москва: Молодые ученые рассказывают, что их привлекает в науке
Проект в программе "УМНИК" – разработка методики и системы кардиодиагностики, которая позволит врачам неинвазивно получать информацию об электрической и механической активности отделов сердца.
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Суд ЕС отменил санкции против Януковича и его соратников
Суд Евросоюза отменил санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и нескольких его соратников, следует из сообщения суда.
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Авто
Появилась новая информация о будущем кроссовере Aston Martin
Австралийское издание Motoring опубликовала информацию о новом кроссовере Aston Martin со ссылкой на главного инженера компании Мэтта Беккера и креативного директора Марека Рейхмана.
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Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
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Политика
Власти и оппозиция Венесуэлы договорились о постоянном диалоге о мире
Губернатор венесуэльского штата Миранда Эктор Родригес сообщил, что представители власти и оппозиции республики в ходе переговоров на Барбадосе договорились перевести мирный диалог на постоянную основу.
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