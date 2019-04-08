Происшествия

Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбояREGNUM 12:30

Причин произошедшего сбоя в компании уточнять не стали. Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
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Сбербанк устранил сбой в работе своего приложения

RT на русском12:16

Экс-министр экономики РФ: клиенты могут предъявить банку претензии из-за сбоя «Сбербанка Онлайн»

URA.Ru11:53

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

РИА Новости04:51

Сбербанк устранил технический сбой в работе приложения и банкоматов

ТАСС11:04

Сбербанк сообщил об устранении технического сбоя

Интерфакс10:53

«Сбербанк Онлайн» возобновил работу после сбоя

РБК10:49

Сбербанк устранил технический сбой

Телеканал 360°11:37
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Политика

Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ

Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество

Число браков в России опустилось до минимума с начала века

Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Экономика

Сын Чайки запустит в Москве новый бизнес на миллиарды рублей

Игорь Чайка, сын генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки, совместно с немецкими инвесторами запустит в Москве бизнес по производству стрелочных переводов для трамвайных путей.
Обновлено в 15:31
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:48
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Экономика

Аграрии смогут вывозить урожай по железной дороге по льготным тарифам

Как сообщает ТАСС, Медведев на совещании с вице-премьерами пояснил, что таким образом сохраняются льготные тарифы для аграриев при перевозках зерна — «в этом случае тарифы, которые используются, должны быть компенсированы».
Обновлено в 07:53
Экономика

Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд

Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Общество

В Калининграде мужчина нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами

Обновлено в 11:11
Общество

Губернатор прокомментировал акцию протеста в Архангельске

Обновлено в 05:34
Политика

Трамп уволил главу Секретной службы США

Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Политика

Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан

США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Макгрегор подрался в баре в Ирландии

Обновлено в 12:26
Спорт

Российскую фигуристку дисквалифицировали на год за допинг

Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Обновлено в 08:13
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Обновлено в 15:14
Политика

Медведев назначил нового главу Роструда

Глава правительства Дмитрий Медведев освободил главу Роструда Всеволода Вуколова от этой должности и назначил его замминистра труда и социальной защиты.
Обновлено в 13:22
Космос

Жители Норвегии приняли ракеты НАСА за инопланетян

Жители северных районов Норвегии приняли запуск ракет американского космического агентства за атаку инопланетян.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей

Обновлено вчера в 17:14
Политика

Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Общество

Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Транспорт

Ловить водителей на нарушении правил сможет не только ГИБДД

Сотрудников Военной автоинспекции (ВАИ) могут наделить правом фиксировать нарушения правил дорожного движения со стороны гражданских водителей.
Обновлено в 04:10
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Экономика

В России введут два дополнительных налога для автомобилистов

Автовладельцев России ждет введение двух дополнительных налогов – экологический и утилизационный, сообщает Минфин страны.
Обновлено в 05:36
Общество

Вильфанд заявил о возвращении морозов в выходные в Москве

После 12 апреля ночная температура в столичном регионе может опуститься до отрицательных значений, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:56
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Врачам "Зенита" разрешили в ближайшее время посетить нападающего команды Александра Кокорина, находящегося в СИЗО, сообщил главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба Сергей Семак.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей

Обновлено в 08:24
Здоровье

Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей

Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».
Обновлено в 10:11
Футбол

Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»

«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Общество

Меган Маркл бросила вызов Елизавете II

Обновлено вчера в 07:00
Авто

Jeep представил яркие пикапы для пасхального сафари

Jeep подготовил два концепта для пасхального сафари Easter Jeep Safari. Согласно тизерам, внедорожники созданы на базе пикапа Gladiator.
Обновлено в 09:27
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