Экономика
Рабочим «СМУ-11 Метрострой» начали выплачивать долги по зарплате
Рабочим «СМУ-11 Метрострой» начали выплачивать долги по зарплатеКоммерсантъ Санкт-Петербург27 декабря в 07:14
В четверг, 27 декабря, сотрудникам ЗАО «СМУ-11 Метрострой» начали выплачивать задолженность по заработной плате. Об этом со ссылкой на источник в администрации Петербурга сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ Санкт-Петербург27 декабря в 07:14
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-губернатор Бондаренко рассказал, как будут выплачивать зарплаты строителям метро
Телеканал Санкт-Петербург27 декабря в 13:54
В 2018 году петербуржцам выплатили долги по зарплате на 500 миллионов рублей
Петербургский дневниквчера в 07:23
Бондаренко: у города есть средства на строительство метро, проблема в «Метрострое»
Neva.Todayвчера в 12:57
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
Число жертв схода лавины в Хабаровском крае увеличилось до двух
Обновлено вчера в 23:50
Армия и оружие
Die Welt: Российский «Авангард» заставляет нервничать военных США
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В Сети высмеяли Меланью Трамп «без штанов»
Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Газопровод загорелся в Подмосковье
В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание газопровода, сообщили 29 декабря в МЧС.
Обновлено вчера в 21:40
Армия и оружие
The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М
Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Египте подорвали автобус с туристами
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,2
Обновлено вчера в 23:30
Наука
Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено вчера в 22:10
Космос
Российские космонавты останутся без своей оранжереи на МКС
После гибели научной оранжереи «Лада-2» на космическом грузовике «Прогресс МС-04» в 2016 году ученые ИМБП РАН не планируют создавать ничего подобного для Международной космической станции.
Обновлено в 00:56
Политика
Володин ответил на требования Макрона и Меркель
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено вчера в 20:11
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира
Хоккеисты сборной России (игроки до 20 лет) обыграли команду Чехии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Лунную пыль исследуют с точки зрения безопасности для человека
Пыль на поверхности Луны нуждается в дополнительных исследованиях, так как несет угрозу при попадании в легкие человека, заявил журналистам заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Владимир Сычев.
Обновлено в 00:54
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия
Появилось полное видео нападения на рэпера Птаху в Москве
Нападение на известного рэпера Птаху (Давида Нуриев) носило спланированный характер, об этом свидетельствуют появившиеся в Сети кадры, сделанные одним из предполагаемых зачинщиков инцидента — человеком из окружения рэп-исполнителя Obe 1 Kanobe (Никиты Канобовича), с которым пострадавший находится в давнем конфликте.
Обновлено вчера в 16:24
Общество
Роскачество оценило состав красной икры
Обновлено вчера в 01:58
Происшествия
В Приамурье сошли с рельсов пять вагонов поезда, есть пострадавшие
В Белогорском районе Амурской области в 11:53 по местному времени на Забайкальской железной дороге произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем, сообщает ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 01:06
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено 27 декабря в 21:46
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Армия и оружие
Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии
Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявил о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Еврокомиссар оценил влияние критики Трампа на «Северный поток-2»
Критика президента США Дональда Трампа в отношении проекта строительства магистрального газопровода «Северный поток-2», проходящего по дну Балтийского моря между Россией и Германией, не является основанием для остановки реализации проекта.
Обновлено вчера в 15:11
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено вчера в 04:49
Армия и оружие
Российский истребитель перехватил самолёт ВВС США вблизи Крыма
На днях в Сети появилась информация о том, что над Чёрным морем вблизи Крыма истребитель ВКС России осуществил перехват разведывательного самолёта ВВС США.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону
Обновлено вчера в 14:05
Космос
Моделирование полета в дальний космос может быть проведено на МКС
"Сегодня с американскими коллегами обсуждается возможность проведения на МКС экспериментов, связанных с частичной изоляцией экипажа, то есть моделирующих полет в дальний космос, для того чтобы какие-то элементы автономного обеспечения полетом начинать разрабатывать", - сообщил замдиректора института.
Обновлено в 01:15
Политика
Песков рассказал, как Путин встретит Новый год
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича
Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено вчера в 18:23
Армия и оружие
Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа
Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Украина сняла запрет на въезд российских мужчин
С прекращением режима военного положения на Украине снят и запрет на въезд в страну мужчинам из России, заявил сегодня пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено вчера в 10:48