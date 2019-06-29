Происшествия

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фотоРоссийская газета 23:25

Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки. МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке, передает Sputnik Kazakhstan.
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Выяснилось, что привело к массовой драке казахстанцев с иностранцами на месторождении Тенгиз

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В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

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На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих

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Рабочие на месторождении Тенгиз в Казахстане подрались из-за фото ливийца

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Казахстанцы устроили массовую драку с иностранцами из-за фотографии

Lenta.ru10:41

Казахстанцы и иностранцы подрались из-за фотографии девушки

Газета.Ru11:09

Побоище и забастовка: беспорядки на казахском нефтяном месторождении сняли на видео

Вести.Ru05:44
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Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Обновлено в 22:41
Политика

Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20

Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Общество

В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Наука

Древние родственники крокодилов были вегетарианцами

Оказалось, что среди вымерших родственников современных крокодилов были не только хищники, но и травоядные.
Обновлено в 07:47
Общество

Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 20:17
Футбол

«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки

Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 15:51
Происшествия

Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено в 10:35
Политика

На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС

Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
Обновлено в 19:24
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Тайваня

Обновлено в 21:58
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Наука

Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза

Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено вчера в 06:41
Наука

Установлено число жертв Тунгусского метеорита

Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске

Обновлено в 21:28
Футбол

Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ

В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада.
Обновлено в 21:33
Общество

Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны

Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Футбол

Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай

В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Политика

Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии

Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика

Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Обновлено в 15:44
Общество

Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну

Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика

Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине

Обновлено в 17:46
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 16:27
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