Происшествия
Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фотоРоссийская газета 23:25
Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки. МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке, передает Sputnik Kazakhstan.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:41, Вашингтон
Политика
Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Обновлено в 22:41
Политика
Путин помог Меркель найти свое место перед встречей на саммите G20
Владимир Путин в ходе встречи с Ангелой Меркель на саммите "большой двадцатки" заметил растерянность немецкого лидера, перепутавшей место, где она должна была сесть.
Обновлено в 21:42
Общество
В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск
Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено в 22:00
Общество
В Пекине построили крупнейший в мире аэропорт
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин", сообщили власти города.
Обновлено в 22:13
Наука
Древние родственники крокодилов были вегетарианцами
Оказалось, что среди вымерших родственников современных крокодилов были не только хищники, но и травоядные.
Обновлено в 07:47
Общество
Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации
Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка.
Обновлено в 22:56
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 20:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Ван-Биссаки
Правый защитник "Кристал Пэлас" и молодежной сборной Англии Аарон Ван-Биссака, как и ожидалось, стал игроком "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 07:12
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Женщина искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании искупалась в бассейне в городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка и умерла.
Обновлено в 10:35
Политика
На Украине назвали последствия ассоциации с ЕС
Политик добавил, что соглашение об ассоциации с Европейским союзом вредит Украине, поскольку Европа думает только о собственной выгоде.
Обновлено в 19:24
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 03:05
Наука
Ученые смогли телепортировать информацию внутри алмаза
Исследователи из Йокогамского национального университета безопасно телепортировали квантовую информацию в пределах алмаза.
Обновлено вчера в 06:41
Наука
Установлено число жертв Тунгусского метеорита
Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.
Обновлено в 11:00
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Центральная городская ярмарка загорелась в Магнитогорске
Обновлено в 21:28
Футбол
Сборная Гаити отыгралась с 0:2 и вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ
В ночь на 30 июня прошел первый четвертьфинальный матч Золотого кубка КОНКАКАФ Гаити — Канада.
Обновлено в 21:33
Общество
Дальневосточный медиафорум собрал журналистов со всей страны
Вчера в Якутске начал работу II Дальневосточный медиафорум.
Обновлено в 20:30
Футбол
Сборная Перу вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Уругвай
В матче 1/4 финала Кубка Америки сборная Перу на поле "Арены Фонте-Нова" в бразильском городе Салвадор обыграла национальную команду Уругвая.
Обновлено в 17:30
Политика
Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 13:30
Политика
Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января
Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие
В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами
Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено в 11:58
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии
Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.
Обновлено в 14:52
Политика
Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой
Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
Обновлено в 15:44
Общество
Гороскоп на пятницу, 28 июня: звезды советуют не суетиться понапрасну
Астрологи утверждают, что в этот день не стоит суетиться понапрасну: есть опасность растратить драгоценное время и силы на пустые заботы и беспокойства.
Обновлено 27 июня в 10:51
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 17:46
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 16:27