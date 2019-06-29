Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фотоРоссийская газета 23:25

Многие местные жители сочли фото неприличным и оскорбительным. Данный снимок также стал поводом для забастовки. МВД республики начало досудебное расследование по факту хулиганства в вахтовом поселке, передает Sputnik Kazakhstan.

Рабочие в Казахстане избили иностранных коллег за неприличное фото

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