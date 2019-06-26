Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храмаРИА Новости 09:25

Третье заседание рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины началось в Екатеринбурге, главный архитектор города Андрей Молоков презентовал пять площадок, и защищаемого горожанами сквера в нем не оказалось, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

с чего всё началось

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храма

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