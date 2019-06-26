Общество

Рабочая группа в Екатеринбурге утвердила список площадок для храмаРИА Новости 09:25

Рабочая группа в Екатеринбурге в среду утвердила список из трех площадок для проведения опроса горожан по месту строительства храма святой Екатерины. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.
Читать в источнике
с чего всё началось

Главный архитектор Екатеринбурга не включил сквер в список площадок под храм

Третье заседание рабочей группы по подготовке опроса по месту строительства храма святой Екатерины началось в Екатеринбурге, главный архитектор города Андрей Молоков презентовал пять площадок, и защищаемого горожанами сквера в нем не оказалось, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс07:47

Подробнее о событии

Мэр Екатеринбурга предложил сократить в опросе количество площадок под храм

РИА Новости13:55

Высокинский потребует пересмотреть список площадок под храм, который утвердила рабочая группа

Екатеринбург Онлайн12:38

Сегодня утвердят список площадок для строительства храма в Екатеринбурге

NewInformвчера в 17:57

Призрак храма святой Екатерины перессорил гордуму Екатеринбурга

Европейско-Азиатские новости11:03

Сегодня в Екатеринбурге состоится третье заседание рабочей группы по подготовке опроса горожан о строительстве храма святой Екатерины

Эхо Москвы - Екатеринбург01:46

Опрос о строительстве храма в Екатеринбурге перенесли на конец сентября – начало октября

Эхо Москвы10:03

В Екатеринбурге утвердят список площадок по строительству храма

Национальная служба новостейвчера в 17:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого серийного отравителя

Таганский суд Москвы в среду арестовал до 25 августа Мурата Сабанова, обвиняемого в серии ограблений людей в центре города.
Обновлено в 12:34
Политика

СК проверит депутата парламента Грузии, «убивавшего русских»

Обновлено в 09:15
Происшествия

В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м

Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Политика

Россия собралась возвратить долг ПАСЕ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.
Обновлено в 12:56
Театры

Стало известно, почему Пласидо Доминго не вышел на сцену Мариинки

Обновлено в 13:16
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Донецка — СЦКК

Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Ким Кардашян появилась на публике в трендовых велосипедках

38-летняя Ким имеет огромную гардеробную. Она носит брендовую одежду и любит удивлять публику экстравагантными нарядами.
Обновлено в 13:41
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян

Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Сергей Лемох отказался общаться с наркозависимой дочерью

Известно, что у певца есть две дочери, старшая из которых страдает от наркотической и алкогольной зависимости.
Обновлено в 07:07
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Единоборства

Российские борцы завоевали три «золота» на Европейских играх

На Европейских играх в Минске сегодня были разыграны первые комплекты медалей у борцов вольного стиля.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Здоровье

В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»

Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах

К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено в 09:40
Авто

Представлен обновленный кроссовер Audi Q7

Компания Audi представила обновлённый кроссовер Q7.
Обновлено в 00:01
Политика

Путин выступит на заседании Госсовета по развитию автодорог

Обновлено в 01:07
Гаджеты

В Intel придумали, как противостоять успехам AMD

В Intel объясняют возрождение AMD "стратегической переориентацией компании на высокопроизводительные продукты премиум-класса для сегментов рынка настольных компьютеров, центров обработки данных и серверов".
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Роза Сябитова помешала дочери благополучно выйти замуж

Роза Сябитова призналась, что в некоторой степени является виновницей неудачной личной жизни своей дочери Ксении, которая ранее неудачно вышла замуж.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие

В ДНР назвали цели отхода украинских военных от линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют позиции на юго-востоке Украины для шантажа командиров подразделений, не выплачивающих надбавки военнослужащим за участие в боевых действиях.
Обновлено в 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное