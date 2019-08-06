Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрацииРИА Новости 10:18
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Общество
Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.
Обновлено в 04:22
Авто
Представлен 1000-сильный словенский гиперкар
Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex.
Обновлено в 11:44
Транспорт
В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года
Обновлено в 10:58
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика
Названы самые популярные у россиян сладости
Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Наука
Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Авто
Три месяца падения: российский авторынок снова просел
В июле на авторынке в России снова зафиксировано падение.
Обновлено в 11:00
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Обновлено в 14:37
Происшествия
Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки
Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Общество
Доля закредитованных россиян упала до 51%
Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 19:39
Кино
Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Культура
Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации
Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика
Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии
В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 04:45
Происшествия
СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске
Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Кино
Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено в 13:12
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400
Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Политика
Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины
Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей
Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика
В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом
Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Космос
В Музее космонавтики презентовали космический фотоаппарат
В Музее космонавтики презентовали проект лунного микроспутника — компактного космолёта, который сможет сфотографировать поверхность Луны в мельчайших деталях.
Обновлено вчера в 06:51
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
Обновлено в 19:54
Экономика
Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели
За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Космос
Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17
С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01