Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрацииРИА Новости 10:18

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Соболь и Гудков не смогли доказать чистоту своих подписей

Взгляд.ру19:25

Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров

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Главные анонсы 7 августа

Коммерсантъ17:01

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь и еще 4 кандидатам в депутаты Мосгордумы

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Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Любови Соболь

ТАСС13:54

Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

РИА Новости10:51
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 21:21, Вашингтон
Общество

Медведев пообещал наказать региональных чиновников за срыв нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал применить дисциплинарные меры в отношении чиновников, которые просрочили сроки подготовки нормативных актов по нацпроектам.
Обновлено в 04:22
Авто

Представлен 1000-сильный словенский гиперкар

Словенско-австрийский производитель эксклюзивных автомобилей Tushek & Spigel Supercars поделился характеристиками и изображениями родстера TS 900 H Apex.
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Транспорт

В Москве построят почти 80 станций метро до конца 2027 года

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Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
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Политика

Вениамин Кондратьев в Сочи посетит центр для одаренных детей «Сириус»

Обновлено в 05:05
Происшествия

СК в Тюмени проверяет сообщения о похоронах ветерана войны в мешке

Обновлено в 10:13
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Экономика

Названы самые популярные у россиян сладости

Печенье, пряники и вафли являются самыми продаваемыми кондитерскими изделиями в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол

«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер Комличенко

Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
Обновлено в 05:38
Наука

Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию

Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Авто

Три месяца падения: российский авторынок снова просел

В июле на авторынке в России снова зафиксировано падение.
Обновлено в 11:00
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Обновлено в 14:37
Происшествия

Стрельба в супермаркете в Луизиане произошла после словесной перепалки

Стрельба в супермаркете Walmart в американском городе Батон-Руж (штат Луизиана) произошла после перепалки у стойки обслуживания посетителей, в результате был ранен посторонний человек, заявил во вторник журналистам шериф округа Ист-Батон-Руж Сид Гатро.
Обновлено в 15:26
Общество

Доля закредитованных россиян упала до 51%

Доля россиян, имеющих непогашенные кредиты, к июлю 2019 года снизилась до 51% после 2 лет «кредитного бума», сообщает издание РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 19:39
Кино

Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Культура

Композитор «Симпсонов» судится в Fox из-за дискриминации

Альф Клаузен, который много лет писал музыку для телефильма, подал иск против компании Fox из-за дискриминации.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Политика

Китай пообещал ответные меры в случае размещения ракет США в Азии

В МИД Китая заверили, что примут ответные сдерживающие меры, если Соединенные Штаты разместят ракеты средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено в 04:45
Происшествия

СМИ назвали сумму ущерба от подрыва боеприпасов в Ачинске

Источник в межведомственном центре по ликвидации заявил, что расчистка складов после взрыва на складе боеприпасов в Ачинске произойдет в течение трех ней.
Обновлено в 21:10
Кино

Минкультуры требует взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей

В Арбитражный суд города Москвы поступили два иска от Министерства культуры, по которым ведомство требует взыскать с создателей сериала «София» неустойку в размере более 12 миллионов рублей.
Обновлено в 13:12
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика

Конгресс США решил заставить Трампа наказать Турцию за С-400

Американские конгрессмены намерены обязать президента страны Дональда Трампа ввести санкции против Турции, если в ближайшее время не будут озвучены меры «наказания» для Анкары за приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет The Washington Post.
Обновлено в 20:43
Политика

Партия Зеленского рассматривает 4 кандидатов на пост премьера Украины

Кандидат в депутаты Рады Давид Арахамия заявил, что партия украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" рассматривает четырех кандидатов на должность премьера Украины.
Обновлено в 12:52
Происшествия

Пришедших с ребенком на акцию 27 июля допросили в качестве свидетелей

Ранее мать ребенка Ольга Проказова сообщила "Медиазоне", что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.
Обновлено в 15:29
Политика

В Ливии уничтожили украинский Ил-76 с гуманитарным грузом

Самолет Ил-76ТД украинской компании «Скайавиатранс» был уничтожен во вторник, 6 августа, в аэропорту Мисраты в Ливии.
Обновлено в 14:29
Космос

В Музее космонавтики презентовали космический фотоаппарат

В Музее космонавтики презентовали проект лунного микроспутника — компактного космолёта, который сможет сфотографировать поверхность Луны в мельчайших деталях.
Обновлено вчера в 06:51
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

Обновлено в 19:54
Экономика

Юбилей продовольственного эмбарго: уничтожили больше, чем произвели

За пять лет, прошедших с момента запрета импорта ряда продовольственных товаров из стран, объявивших России санкционную войну, отечественный сельскохозяйственный комплекс серьезно прибавил в весе.
Обновлено в 12:31
Космос

Стартовала ракета Falcon-9 с израильским спутником связи AMOS-17

С космодрома на мысе Канаверал стартовала американская сверхтяжелая газета Falcon 9 компании SpaceX с израильским телекоммуникационным спутником AMOS-17 на борту.
Обновлено в 20:01
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