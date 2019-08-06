Политика
Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрацииРИА Новости 10:18
Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
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Транспорт
«Победа» прекратила продажу билетов в армянский Гюмри
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на авиарейсы из Москвы в армянский Гюмри, передает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Задержан вероятный убийца Михаила Круга
Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Кино
Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля
Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Космос
Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал
Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»
Обновлено вчера в 02:56
Политика
Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай
США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
Происшествия
В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек
В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Культура
Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон
Обновлено в 11:07
Политика
Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции
Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Политика
Артемий Лебедев заявил об отъезде из России
Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском
Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 01:51
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика
Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие
В Донбассе за день погибли четверо украинских военных
Обновлено в 08:28
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Обновлено в 16:24
Музыка
На концерте Rammstein в Риге произошел пожар
Обновлено в 18:43
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Политика
Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро
Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено в 14:16
Футбол
Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»
Обновлено в 09:54
Футбол
«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных команд
Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.
Обновлено в 08:52
Наука
«Ктулху» найден: ученые нашли останки загадочного существа
Останки существа «Ктулху», которое описал Говард Лавкрафт, находились в породе кембрийского периода.
Обновлено 04 августа в 17:47
Армия и оружие
Военные Зимбабве провели культовый обряд перед конкурсом Армейских игр
Военные медики сборной Зимбабве, принимающие участие в Армейских международных играх (АрМИ), провели перед конкурсом "Военно-медицинская эстафета" культовый обряд, посвященный силам природы.
Обновлено в 05:13
Путешествия
Названа самая путешествующая нация
Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50