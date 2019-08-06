Политика

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрацииРИА Новости 10:18

Рабочая группа Центризбиркома на заседании во вторник рекомендовала ЦИК не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать пяти кандидатам на выборы в Мосгордуму

Эхо Москвы17:02

Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров

Ведомости16:26

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь и еще 4 кандидатам в депутаты Мосгордумы

Моссовет14:33

Главные анонсы 7 августа

Коммерсантъ17:01

Соболь и Гудков не смогли доказать чистоту своих подписей

Взгляд.ру19:25

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Любови Соболь

ТАСС13:54

Игнатова отозвала жалобу в ЦИК на отказ в регистрации кандидатом в МГД

РИА Новости10:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Транспорт

«Победа» прекратила продажу билетов в армянский Гюмри

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на авиарейсы из Москвы в армянский Гюмри, передает РБК со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Кино

Квентин Тарантино побывал на экскурсии в Музеях Кремля

Министр сам провел для знаменитого американца большую часть экскурсии по территории Кремля, компанию им составила генеральный директор музея Елена Гагарина.
Обновлено в 13:20
Космос

Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал

Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско»

Обновлено вчера в 02:56
Политика

Болтон: одной из причин выхода США из ДРСМД стал Китай

США решили покинуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в том числе из-за действий Китай, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 17:21
Происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком на Сахалине пострадали 12 человек

В управлении ГИБДД по Сахалинской области проинформировали о ДТП, в ходе которого пострадали 12 человек.
Обновлено в 19:17
Культура

Умерла нобелевский лауреат Тони Моррисон

Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Киев уличили в экстренном развертывании армии в боевые порядки

Обновлено в 18:26
Политика

Конгресс США собрался заставить Трампа ввести санкции против Турции

Если Белый дом не разъяснит, какое наказание ждет Турцию за приобретение российских ЗРК С-400, то конгрессмены планируют обязать президента США Дональда Трампа ввести санкции против Анкары, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:14
Политика

Артемий Лебедев заявил об отъезде из России

Дизайнер Артемий Лебедев в видеообращении на своем YouTube-канале заявил, что покинул Россию.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Минобороны назвало человеческий фактор причиной взрывов под Ачинском

Причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края мог стать человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 01:51
Политика

Украина нашла замену российскому дизельному топливу

Украина хочет заменить российское дизельное топливо белорусскими и европейскими поставками.
Обновлено в 17:48
Происшествия

В больнице Одесской области взорвалась граната: есть погибшие

Обновлено в 14:25
Политика

В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию

Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено в 17:54
Политика

Пушков оценил заявления генсека НАТО о Крыме

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Крым вернулся в состав России из-за усиления конкуренции между сверхдержавами.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В Донбассе за день погибли четверо украинских военных

Обновлено в 08:28
Армия и оружие

Ким Чен Ын назвал пуски ракет в КНДР предупреждением для США

Обновлено в 18:54
Происшествия

Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Обновлено в 16:24
Музыка

На концерте Rammstein в Риге произошел пожар

Обновлено в 18:43
Общество

Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено в 10:26
Экономика

Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей

В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено в 19:33
Происшествия

Взявшие ребенка на митинг родители сообщили о двух уголовных делах

Обновлено в 14:02
Политика

Болтон пригрозил санкциями за поддержку Мадуро

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон призвал к более жестким международным действиям против президента Венесуэлы Николаса Мадуро после того, как Вашингтон заморозил активы правительства Боливарианской республики, обвинив Каркас в резкой эскалации давления на самопровозглашенного лидера – Хуана Гуайдо.
Обновлено в 14:16
Футбол

Руни станет играющим тренером «Дерби Каунти»

Обновлено в 09:54
Футбол

«Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных команд

Обновлено в 17:25
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой показала «эксклюзивный смартфон»

Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза продемонстрировала свое новое изобретение — «эксклюзивный» смартфон.
Обновлено в 08:52
Наука

«Ктулху» найден: ученые нашли останки загадочного существа

Останки существа «Ктулху», которое описал Говард Лавкрафт, находились в породе кембрийского периода.
Обновлено 04 августа в 17:47
Армия и оружие

Военные Зимбабве провели культовый обряд перед конкурсом Армейских игр

Военные медики сборной Зимбабве, принимающие участие в Армейских международных играх (АрМИ), провели перед конкурсом "Военно-медицинская эстафета" культовый обряд, посвященный силам природы.
Обновлено в 05:13
Путешествия

Названа самая путешествующая нация

Самой часто путешествующей нацией оказались жители Соединенного Королевства.
Обновлено в 16:50
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное