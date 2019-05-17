Энергетика

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»REGNUM 09:58

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
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В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре

RT на русском10:21

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

РИА Новости09:33

Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценили в примерно $30 млн

ТАСС10:24

Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

РБК10:23

Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн

Интерфакс09:40

Белоруссия будет требовать от России два вида компенсации за «грязную» нефть

Газета.Ru08:34

В Минске хотят компенсацию прямых и косвенных потерь из-за грязной нефти

Говорит Москва08:24
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Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Наука

Всего один ген заставляет раковину улиток заворачиваться вправо

Обновлено 15 мая в 08:00
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Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

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Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
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Обновлено в 05:17
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Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Политика

Пушков прокомментировал отставки Климкина и Турчинова

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Обновлено в 11:45
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Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в 2014 году.
Обновлено в 08:49
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Игры

Положительные отклики прессы в трейлере Tropico 6

Tropico 6 вышла ещё 29 марта, а теперь издательство Kalypso Media и разработчики из Limbic Entertainment решили подвести некоторые итоги, собрав положительные отклики зарубежной прессы в специальном трейлере.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА

По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

Медведев заявил о деградации домов престарелых

О деградации системы домов престарелых заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает RT.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие

Небензя отверг обвинения в нарушении гуманитарного права в Идлибе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на внеочередном заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Сирии заявил, что Москва категорически отвергает обвинения западных стран в нарушении гуманитарного права в ходе борьбы с террористами в сирийском Идлибе.
Обновлено в 11:24
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Происшествия

Женщину с коляской сбили в Калуге

Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

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Политика

Лидер лейбористов объявил о провале межпартийных переговоров по Brexit

Лидер лейбористов Джереми Корбин объявил о выходе из переговоров с консерваторами по поводу соглашения об условиях Brexit, поскольку стороны «не смогли преодолеть важные политические противоречия».
Обновлено в 08:31
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
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Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве

Обновлено вчера в 17:25
Общество

Роспотребнадзор выявил ГМО в овсяной каше Nestle

Генетически модифицированную папайю выявили в овсяной каше быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Друзья Меган Маркл рассказали, что скромнее и проще человека не найти

Обновлено в 11:50
Наука

Выбор собаки зависит от генетики человека

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Обновлено в 10:45
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

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Обновлено в 04:47
Общество

«Ловец покемонов» пришел на акцию по защите сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 11:29
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Путин гарантировал финансирование исследований, получивших мегагранты

Владимир Путин гарантировал ритмичное финансирование научных исследований.
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