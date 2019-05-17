Энергетика

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»REGNUM 09:58

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

РБК10:23

В Минске хотят компенсацию прямых и косвенных потерь из-за грязной нефти

Говорит Москва08:24

Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценили в примерно $30 млн

ТАСС10:24

В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре

RT на русском10:21

Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн

Интерфакс09:40

Белоруссия будет требовать от России два вида компенсации за «грязную» нефть

Газета.Ru08:34

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

РИА Новости09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:46, Ашберн

Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»

КП - Беларусь13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 17:46, Ашберн
Происшествия

На помощь девочке, упавшей в колодец, отправили еще одного ребенка

Обновлено в 14:18
Политика

Депутаты лишили Зеленского возможности распустить Верховную раду

Стоит напомнить, что ранее будущий президент Украины уже заявлял, что намерен распустить Верховную раду.
Обновлено в 08:32
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:34
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Футбол

ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги

У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Политика

Посольство назвало статью FT о Крымском мосте низкопробной журналистикой

Российское посольство в Великобритании заявило, что британская газета Financial Times проигнорировала официальную статистику по судоходству в Керченском проливе в материале о потерях украинской экономики из-за Крымского моста.
Обновлено в 16:59
Происшествия

Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Путешествия

Kauppalehti (Финляндия): эй, финский турист, которому уже надоел Таллин! Взгляни на восток! (Kauppalehti)

Весной в финских СМИ появились жалобы на то, что туристические поездки в Таллин больше не интересуют финнов так сильно, как раньше.
Обновлено в 17:07
Политика

Раскрыты детали инаугурации Зеленского

В команде Владимира Зеленского рассказали об особенностях инаугурации, которая состоится 20 мая.
Обновлено в 17:04
Игры

Valve бесплатно раздает игру Guacamelee

Обновлено вчера в 15:24
Политика

Собрать группу граждан для встречи с мэром не удалось

Собрать группу из 30 активных горожан для завтрашней неформальной встречи в мэрии с главой Екатеринбурга Александром Высокинским не удалось.
Обновлено в 13:08
Происшествия

В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Происшествия

В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии

Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие

США одобрили поставки Южной Корее зенитных ракет SM-2

Администрация США приняла решение продать Южной Корее зенитные ракеты SM-2 модификации Block IIIB и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $313,9 млн.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Энергетика

Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале

Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли, где именно родился их сын

Родители опубликовали свидетельство о рождении малыша, в котором местом, где Арчи появился на свет, указан частный роддом Portland Hospital в центре Лондона, принадлежащий Американской госпитальной корпорации.
Обновлено в 12:02
Музыка

Лазарев рассказал о давлении после выхода в финал «Евровидения»

Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску

Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Наука

В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Футбол

Павлюченко посоветовал Глушакову покинуть «Спартак»

Экс-форвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что Денису Глушакову лучше покинуть клуб из-за давления со стороны болельщиков.
Обновлено в 15:51
Политика

Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Футбол

Игроком ЦСКА Фернандесом интересуются топ-клубы Европы

Защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом интересуются лучшие клубы Европы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:10
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
Политика

Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Одно из изданий в своей публикации упомянуло, что российские хоккеисты после победного матча с Чехией пили пиво в больших количествах.
Обновлено в 14:07
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное