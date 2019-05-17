Энергетика

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»REGNUM 09:58

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
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Минск оценил стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ

РБК10:23

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

РИА Новости09:33

В Минске хотят компенсацию прямых и косвенных потерь из-за грязной нефти

Говорит Москва08:24

В Минске оценили стоимость вышедшего из строя оборудования на НПЗ в Мозыре

RT на русском10:21

Повреждения на Мозырском НПЗ из-за грязной российской нефти оценили в $30 млн

Интерфакс09:40

Белоруссия будет требовать от России два вида компенсации за «грязную» нефть

Газета.Ru08:34

Стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценили в примерно $30 млн

ТАСС10:24
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Ляшенко о ситуации с «ядовитой» нефтью: «Мы будем настаивать на компенсации и прямого, косвенного ущерба»

КП - Беларусь13:30
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
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Лазарев выступил во втором полуфинале «Евровидения»

Обновлено вчера в 16:25
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Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00

ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 из-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
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Технологии

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Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Раскрыто влияние санкций США на конструкцию Су-57

Обновлено в 07:53
Общество

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Обновлено в 12:08
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Черевченко может возглавить «Црвену Звезду»

Новым главным тренером «Црвены Звезды» может стать наставник тульского «Арсенала» Игорь Черевченко.
Обновлено в 12:19
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Происшествия

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Обновлено в 09:29
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

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Шоу-бизнес

Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности

Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
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Монеточка отметит день рождения в Зеленом театре

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Шоу-бизнес

«Скажите спасибо Повалий»: врачи спасают выброшенную матерью девочку

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В России появилось неожиданно много защитников скверов

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Обновлено в 03:32
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Головин стал главной целью «Хоффенхайма»

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Обновлено в 08:11
Армия и оружие

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Обновлено вчера в 07:56
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