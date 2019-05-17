Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»REGNUM 09:58

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»

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