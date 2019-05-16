Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»News.ru 16 мая в 14:22

Москва и Минск намерены создать рабочую группу из восьми человек, которая займётся оценкой убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»

Общество В России появилось неожиданно много защитников скверов В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.

Экономика Дания срывает сроки строительства «Северного потока-2» Завершение строительства «Северного потока — 2», скорее всего, перенесут вместо конца 2019 года на вторую половину 2020 года.

Происшествия В Курской области в ДТП погибли три человека В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.

Происшествия В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Кино Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов» На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

Музыка Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019» Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.

Технологии Сбой произошел в работе Facebook Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Происшествия Пассажирский автобус столкнулся с «Газелью» под Воронежем Пассажирский автобус Dragmuller, в котором находились 35 человек, столкнулся с "Газелью" в Воронежской области, в результате пострадали водитель и пассажирка "Газели", сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.

Происшествия Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.

Армия и оружие Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой Издание Daily Mail написало о сопровождении истребителями ВВС Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем.

Политика Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю» Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.

Происшествия Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе станцевали чувственный танец В Instagram Джанабаева опубликовала видео, на котором они с супругом танцуют очень чувственный танец.

Энергетика Украина готовится зимой потерять «русский транзит» Обещал европейским партнерам оставить Украине возможность какого-то транзитного потока и глава российского государства, что вполне соответствует и пожеланиям крупнейших европейских потребителей русского голубого топлива — например, в той же Германии.

Политика Посольство РФ в Британии отреагировало на статью FT про Крымский мост Посольство России в Великобритании прокомментировало опубликованный в Financial Times текст о влиянии моста через Керченский пролив на судоходство в регионе.

Происшествия На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Экономика Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.

Энергетика «Газпром» открыл два месторождения на Ямале В пятницу, 17 мая, «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.