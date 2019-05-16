Энергетика
Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»News.ru 16 мая в 14:22
Москва и Минск намерены создать рабочую группу из восьми человек, которая займётся оценкой убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Обязанность возместить ущерб за поставки грязной нефти возложили на «Транснефть»
Говорит Москва16 мая в 13:46
Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по оценке ущерба от ЧП с «Дружбой»
RT на русском16 мая в 13:32
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