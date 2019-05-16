Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»News.ru вчера в 14:22

Москва и Минск намерены создать рабочую группу из восьми человек, которая займётся оценкой убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»

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