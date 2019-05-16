Экономика

Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»News.ru 16 мая в 14:22

Москва и Минск намерены создать рабочую группу из восьми человек, которая займётся оценкой убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по оценке ущерба от ЧП с «Дружбой»

RT на русском16 мая в 13:32

Вице-премьеры России и Белоруссии обсудили вопрос компенсации ущерба от загрязнения нефти

ТАСС16 мая в 14:40

Козак сообщил о поисках компромисса с Белоруссией по нефти в «Дружбе»

Газета.Ru16 мая в 13:51

Компенсации за «грязную нефть» учтут при утверждении дивидендов «Транснефти»

Ведомости16 мая в 13:44

Хлор разъедает дивиденды «Транснефти»

Коммерсантъ16 мая в 16:00

Москва и Минск создадут рабочую группу для оценки убытков из-за инцидента с «Дружбой»

РЕН ТВ16 мая в 13:16

Обязанность возместить ущерб за поставки грязной нефти возложили на «Транснефть»

Говорит Москва16 мая в 13:46
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