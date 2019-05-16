Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»News.ru 16 мая в 14:22

Москва и Минск намерены создать рабочую группу из восьми человек, которая займётся оценкой убытков от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом по итогам встречи со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Рабочая группа Москвы и Минска оценит ущерб от ЧП с «Дружбой»

Шоу-бизнес Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги Недавно Полине пришлось остаться без них на неделю, как она сообщила - впервые за десять лет.

Политика Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым Избранный украинский президент Владимир Зеленский в своём Facebook написал, что верит, что Украина вернёт себе Крым.

Политика В Минтрансе подтвердили планы открыть ж/д часть Крымского моста раньше срока Министерство транспорта России подтвердило готовность выполнить поручение российского лидера Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока.

Политика США хотят увеличить военную помощь Киеву в 2020 году Конгресс США планирует в 2020 году увеличить военную помощь Киеву.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады СМИ опубликовали проект указа новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Рады.

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Политика Пушков заявил, что Кучма не там ищет корни проблем Украины Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на недавнее заявление экс-президента Украины Леонида Кучмы, связавшего нынешние проблемы страны с тем, что ее история «была написана в Москве».

Здоровье Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.

Наука Ученые рассказали, как предотвратить деменцию О результатах исследований рассказал представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии, профессор Хидетоши Эндо в своем докладе на Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии с международным участием, который проходит в Москве.

Общество Прокуратура отправила школы на переэкзаменовку На сей раз нападению подверглись казанские гимназисты, а премьер России Дмитрий Медведев вновь поручил профильным ведомствам проанализировать требования к безопасности в школах.

Общество Бурановские бабушки рассказали, как сложилась их жизнь после Евровидения Солистки Граня Байсарова, Галина Конева и Екатерина Шкляева рассказали корреспонденту РИА Новости, как сложилась их жизнь спустя семь лет после участия в Евровидении, и оценили шансы Сергея Лазарева на победу в конкурсе.

Шоу-бизнес Пластика или похудение: Машу Распутину не узнали поклонники К своему юбилею (13 мая Распутиной исполнилось 55 лет) Маша выложила обновленную себя. И поклонники обомлели: их кумира было не узнать.

Шоу-бизнес Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль Светская львица Виктория Боня посетила Каннский кинофестиваль и бьюти мероприятие, посвященное бренду Givenchy.

Кино Умер лауреат Пулитцеровской премии Герман Воук Писатель Герман Воук, ставший лауреатом Пулитцеровской премии за военный роман «Бунт на "Кейне"», скончался в возрасте 103 лет, сообщает агентство Associated Press.

Происшествия Три человека погибли в аварии под Курском Три человека погибли в столкновении иномарки с грузовиков, сообщили ТАСС в УМВД по Курской области.

Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Сан-Хосе» У "Шаркс" шайбу забросил Томаш Гертль (47). Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч состоится в воскресенье в Сан-Хосе.

Авто Флагманский пикап Great Wall получил бюджетную версию Китайский автогигант Great Wall готовит к выпуску бюджетную версию своего самого большого пикапа – Wingle 7. Патентные фотографии новинки появились в распоряжении местных СМИ.

Общество Прощание с Сергеем Доренко пройдет на Троекуровском кладбище Церемония прощания с умершим 9 мая главным редактором радиостанции "Говорит Москва" Сергеем Доренко пройдет в пятницу на Троекуровском кладбище.

Общество Юлия Скрипаль собралась сделать заявление Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.

Шоу-бизнес В театре «Ромэн» прошел творческий вечер Екатерины Жемчужной В театре "Ромэн" прошел творческий вечер, посвященный юбилею ведущей актрисы театра, народной артистки России Екатерины Жемчужной.

Происшествия На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.