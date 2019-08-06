Политика

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу ГудковаВедомости 10:17

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.
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Центризбирком проигнорировал аргументы оппозиционеров

Ведомости16:26

Любови Соболь рекомендовано отказать в регистрации

Московский Комсомолец15:41

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать Гудкову в регистрации

РИА Новости10:18

Главные анонсы 7 августа

Коммерсантъ17:01

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в регистрации Любови Соболь

Интерфакс14:25

Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить жалобу кандидата в Мосгордуму Любови Соболь

ТАСС13:54

Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать пяти кандидатам на выборы в Мосгордуму

Эхо Москвы17:02
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Политика

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на Министерство иностранных дел.
Обновлено в 20:11
Армия и оружие

Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

Обновлено в 21:43
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено в 10:03
Политика

Украина надеется на белорусское топливо

Киев рассчитывает заместить поставки из России Украина, где в августе вступили в силу спецпошлины на импорт российского дизельного топлива по трубопроводу, рассчитывает на увеличение поставок из Белоруссии.
Обновлено в 11:05
Общество

Бельгиец случайно купил картину Рембрандта за €500

Отмечается, что таким образом мужчина хотел финансово поддержать человека, с которым познакомился. Он купил картину Иисуса за €500.
Обновлено в 20:15
Космос

Ракета Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал

Американская ракета-носитель Falcon 9 со спутником AMOS-17 стартовала с мыса Канаверал во Флориде.
Обновлено в 19:37
Общество

Вода из Амура подтопила 330 дачных участков под Хабаровском

Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на 18 см, достигнув 476 см, в зоне подтопления оказались 330 дачных участков на островах у города.
Обновлено в 21:21
Политика

Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.
Обновлено в 22:25
Кино

Министр культуры провел для Квентина Тарантино экскурсию по Кремлю

Обновлено в 15:45
Политика

Порошенко вернулся на Украину ночью

Экс-президент Украины Петр Порошенко вернулся после отпуска в Киев.
Обновлено в 21:46
Общество

Социологи выявили переставших брать в долг россиян

Более половины россиян имеют непогашенные кредиты (51%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа (есть у РБК), проводившегося в конце июля 2019 года.
Обновлено в 17:04
Происшествия

Задержан вероятный убийца Михаила Круга

Сестра шансонье Ольга Медведева рассказала, что следователи накануне визита попросили ее убрать в доме, где был убит Круг, все острые предметы.
Обновлено в 16:22
Происшествия

Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири

Обновлено в 08:26
Происшествия

На Сахалине в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали шесть человек

На Сахалине в результате столкновения на 133 километре автомобильной дороги «Южно-Сахалинск-Оха» рейсового автобуса, выполнявшего маршрут «Макаров-Южно-Сахалинск», и грузового автомобиля пострадали шесть человек.
Обновлено в 19:53
Здоровье

7 низкокалорийных сладостей, которые можно есть даже худеющим

Специалисты рассказали о тех видах сладкого, которые можно есть даже худеющим, изданию «Экспресс-газета».
Обновлено в 12:05
Космос

Энергию в атмосфере Солнца транспортируют вихри

Обновлено в 19:34
Наука

Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии

Обновлено в 19:54
Кино

Названы лауреаты фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest

В Нижнем Новгороде объявили лауреатов II международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest.
Обновлено в 16:19
Общество

В Госдуме суточные для чиновников в командировках предложили увеличить в десять раз

Как сообщал «ФедералПресс» ранее, представители профсоюзов попросили увеличить суточные для чиновников в командировках.
Обновлено в 05:40
Космос

Беспилотник «Охотник» до конца года совершит ещё несколько полётов

Обновлено в 22:34
Происшествия

Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро

Обновлено в 10:48
Происшествия

Самолет с командой певицы Pink загорелся в Дании при посадке

Обновлено в 09:39
Общество

Пару, явившуюся на митинг с малышом, могут лишить родительских прав

Обновлено в 07:34
Политика

Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США

Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено вчера в 13:25
Теннис

Павлюченкова обыграла Соболенко на старте турнира в Торонто

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
Обновлено в 22:39
Наука

Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию

Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили не знает, зачем женился

Во всяком случае, беседуя с журналистом, Оболенцева упомянула, что люди женятся, когда любят друг друга и когда хотят, чтобы их отношения были закреплены не только энергетически, но и формально.
Обновлено в 08:00
Политика

Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию

Обновлено в 17:24
Футбол

Клопп рассказал, как учил английский язык при помощи «Друзей»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что учил английский язык при помощи сериала «Друзья».
Обновлено в 19:21
Происшествия

СК подтвердил гибель одного человека в результате взрывов в Ачинске

Обновлено в 08:40
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