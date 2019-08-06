Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу ГудковаВедомости вчера в 10:17
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отказать в удовлетворении жалобы Дмитрия Гудкова. По итогам проверки ЦИК вернули 31 подпись из ранее признанных недействительными. Данные были некорректно указаны в запросе, но это произошло из-за неразборчивого почерка сборщиков.
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Общество
Мощный тайфун «Франциско» придет в Приморье 8 августа
Обновлено 05 августа в 01:21
Экономика
Волатильность рубля выросла после новых санкций США
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что не прогнозирует серьезных изменений курса рубля в предстоящем году в том случае, если на Россию не наложат новые сильные санкции.
Обновлено в 00:14
Политика
Пушков отреагировал на слова генсека НАТО о Крыме
Сенатор Алексей Пушков отреагировал в своем твиттере на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Япония не приняла протест МИД России по вопросу Южных Курил
Ранее МИД России вручил японскому послу ноту протеста после нарушений на Южных Курилах, допущенных японскими участниками безвизовых обменов с островами.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в Кабуле
По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана.
Обновлено вчера в 08:41
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено 05 августа в 01:40
ЖКХ
В Госдуме предложили включать летом отопление в случае похолодания
Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
На территории села в Ингушетии введен режим КТО
Обновлено в 00:41
Общество
Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
«Ъ»: четверть госзакупок жизненно важных лекарств сорвана
Аналитическая компании Headway проинформировала о том, что срывы госзакупок жизненно важных лекарств в первой половине этого года приобрели масштабный характер.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Порошенко ночью вернулся на Украину
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, самолет с экс-президентом Украины и его семьей приземлился в аэропорту Киева ночью.
Обновлено в 01:30
Кино
Создатели «Оно-2» омолодили юных актёров для продолжения фильма
Ребят омолодили посредством компьютерной графики. Взросление актёров не стало неожиданностью для съёмочной группы.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Обновлено вчера в 17:24
Экономика
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом
Запрос в БКИ без ведома заемщиков обернулся для «Открытия» штрафом Находящийся в собственности ЦБ банк «Открытие» оштрафован собственным акционером за обращение к кредитной истории граждан без их ведома и согласия, а также за нарушение правил работы с БКИ.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В США задержали россиянина за контрабанду частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов задержан в США по обвинению в незаконном экспорте частей оружия в Россию.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Стали известны основные причины незанятости в России
В Росстате назвали основные причины незанятости населения в стране.
Обновлено в 00:31
Политика
Коломойский рассказал о переписках с Зеленским
Обновлено вчера в 09:55
Политика
CША ввели новые санкции против России
Означает оно видимо то, что, если в предстоящей жесткой экономико-политической «разборке» США с Китаем Россия попытается вмешаться, то мы получим санкции на государственный долг и возможно на банковскую систему.
Обновлено 05 августа в 13:26
Политика
Украина нашла замену российскому дизельному топливу
Украина планирует заместить дизельное топливо из России, после введения спецпошлин на ввоз российских товаров, поставками из Белоруссии и Евросоюза, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус.
Обновлено вчера в 07:43
Транспорт
В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО при помощи камер
В Москве начали тестировать систему автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО.
Обновлено в 01:15
Экономика
ВТБ купил крупного оператора фискальных данных
«Энергетические системы и коммуникации» работает под брендом «Первый ОФД» является одним из крупнейших операторов фискальных данных.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.
Обновлено вчера в 16:24
Армия и оружие
Беспилотник «Охотник» до конца года совершит ещё несколько полётов
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Приамурье после пропажи двух девочек завели уголовное дело
СК возбудил по факту исчезновения девочек уголовное дело по статье «Убийство» (оно заводится, когда речь идет о пропаже детей).
Обновлено в 00:54
Экономика
Власти и бизнес оценили итоги пятилетнего продэмбарго
Итоги импортозамещения В России с 2013 года на 60% - до 4,1 млн тонн выросло производство свинины, производство птицы увеличилось в 1,7 раза – до 6,1 млн, сообщили в Минсельхозе.
Обновлено 05 августа в 12:47
Происшествия
В больнице под Одессой взорвалась боевая граната
Обновлено вчера в 16:07
Политика
В Ливии уничтожили третий за последние недели украинский Ил-76
Новая атака на Ил-76 в Мисрате произошла спустя несколько дней после того, как стало известно, что силы правительства национального единства (ПНЕ) нанесли удары по главной авиабазе Хафтара в Эль-Джуфре, уничтожив два самолета Ил-76, эксплуатируемых чартерными компаниями, зарегистрированными в Украине.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Немецкий детектив может предложить России и Малайзии материалы по делу MH17
Снимки с американских спутников Детектив заявил, что хотел бы привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Нидерланды, Украину, Малайзию, Австралию, Германию, Бельгию и США.
Обновлено в 00:53
Армия и оружие
Боевики в Сирии нарушили режим прекращения огня
Банформирования продолжили обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хама, несмотря на введенный 2 августа режим прекращения огня.
Обновлено вчера в 15:20