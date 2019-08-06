Политика
Рабочая группа ЦИК рекомендовала отклонить жалобу Дмитрия ГудковаРоссийская газета 10:30
Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму. Решение рабочей группы ЦИК - в удовлетворении жалобы отказать. Точку ЦИК поставит 7 августа на своем заседании.
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Авторы Rocket League объявили о крупных изменениях в работе лутбоксов — до конца года Psyonix уберёт ящики со случайным содержимым, заменив их новой системой, схожей с реализованной несколько месяцев назад в Fortnite.
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Технологии
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В рамках программы Advanced Superconducting Motor Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation Week.
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Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
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Экономика
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Эксперты Международного валютного фонда подготовили доклад о влиянии санкций и ситуации в нефтяном секторе на экономику России.
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Путин оценил пиджак Третьяка с секретной нашивкой
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал президенту России Владимиру Путину о "секретной нашивке" на своем пиджаке, передает ТАСС.
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Иран презентовал три новые управляемые ракеты
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В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию.
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Валерий Газзаев: «В истории остаются только победители»
Сегодня легендарному российскому тренеру и футболисту Валерию Георгиевичу Газзаеву исполняется 65 лет.
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Рабочая сила. В России сокращается и стареет трудоспособное население
В статье говорится о том, что, начиная с 2006 года, численность трудоспособных граждан нашей страны сократилась на 9%, и на сегодняшний день эта цифра составляет 82 млн человек.
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«Монако» объявил о переходе защитника «Монпелье» Агилара
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Специальную премию Мильнера по физике присудили за супергравитацию
Специальная премия Breakthrough Prize по фундаментальной физике присуждена авторам теории супергравитации, которая позволяет объединить гравитационное взаимодействие с квантовой теорией поля.
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Ученые создали самое тонкое в мире золото
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