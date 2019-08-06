Центризбирком рассмотрел жалобу оппозиционного политика Дмитрия Гудкова на отказ ему в регистрации на выборы в Мосгордуму. Решение рабочей группы ЦИК - в удовлетворении жалобы отказать. Точку ЦИК поставит 7 августа на своем заседании.

Происшествия Три человека утонули в море в Сочи во время шторма В Сочи три человека утонули в море во время шторма, порядка двадцати удалось спасти.

Происшествия Сестра Михаила Круга сообщила о следственном эксперименте в доме брата Круг был убит в ночь на 1 июня 2002 года в своем доме в тверском микрорайоне Мамулино.

Общество Умерла fashion-директор ЦУМа Алла Вербер В Италии на 62-м году жизни скончалась fashion-директор ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер.

Футбол «Барселона» отдаст Коутиньо в аренду «Арсеналу» Бразильский полузащитник Фелиппе Коутиньо следующий сезон проведет в аренде в лондонском «Арсенале».

Политика Луценко рассказал о статусе Порошенко в уголовных делах Генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал о статусе экс-главы государства Петра Порошенко в уголовных делах, где он фигурирует.

Политика Посол США в России Хантсман подал в отставку Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.

Политика Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.

Политика Разумков обещает не выключать микрофоны депутатам Рады за русский язык Будущий спикер Верховной рады, глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков намекнул, что не будет отключать микрофон депутатам, если они будут выступать на русском языке.

Экономика Эксперты МВФ оценили влияние санкций на экономику РФ Дополнительно аналитики отметили, что снижение цен на нефть замедляли развитие данной сферы в период с 2014 по 2018 год на 0,2 п.п. Эксперты МВФ рассказали о влиянии санкции и падении нефтяных цен в докладе, составляющемся ежегодно.

Теннис Шарапова вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира Российская теннисистка Мария Шарапова заняла седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года по версии журнала Forbes.

Шоу-бизнес На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.

Энергетика «Белнефтехим» сообщил о повышении тарифа на транзит нефти с сентября «Сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в IV квартале 2019 года, поэтому мы договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год»,— цитирует заявление концерна «БелТА».

Шоу-бизнес Анджелина Джоли прощается со старшим сыном Старший сын актрисы — Мэддокс — надолго уезжает из дома, ведь он решил отправиться за океан, чтобы учиться в университете в Южной Корее.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день Сотни самых богатых людей планеты потеряли 117 миллиардов долларов за один день из-за самого серьезного падения акций США в 2019 году.

Общество Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».

Происшествия Четыре автомобиля столкнулись на Тверской улице в Москве Четыре человека пострадали в ДТП с участием четырех машин на Тверской улице в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Политика Пушков прокомментировал заявления генсека НАТО о Крыме Своими заявления о Крыме генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что «США и страны НАТО имели виды на Крым и на Севастополь».

Экономика Авиабилеты за рубеж в среду подорожают на 2% Курс евро для продажи международных авиабилетов обновляются каждую неделю по средам, он вычисляется по курсу евро ЦБ России на вторник, округленному до 50 копеек в большую сторону.

Политика Путин надеется, что выборы главы Абхазии укрепят стабильность в стране Президент России Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что предстоящие выборы главы республики пройдут в соответствии с демократическими принципами и будут способствовать укреплению стабильности в стране.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Шоу-бизнес Убивший авиадиспетчера Виталий Калоев впервые показал двойняшек В 2005 году Калоев нашел и убил швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена, которого считал ответственным за столкновение самолетов и гибель его семьи.

Футбол «Зенит» обыграл «Барселону» в матче молодежных составов На стадионе «Смена» «Газпром»-Академии «Зенита» состоялся товарищеский матч между молодежными командами «Зенита» и «Барселоны».