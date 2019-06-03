Финансы
Rabobank: ФРС снизит ставку 5 раз, но доллар не пострадаетProfinance.ru вчера в 10:47
Хотя укрепление доллара может приостановиться, когда Федеральная резервная система приступит к понижению процентных ставок, валюта США вряд ли сильно упадет, заявила в интервью на телевидении Bloomberg руководитель FX-стратегии Rabobank Джейн Фоули.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео
В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли
Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Минздрав ответил на претензии аудиторов по зарплатам медиков
Министерство приводит данные Росстата, согласно которым в 2018 году целевые показатели по заработной плате среднего медицинского персонала с учетом 5% отклонения выполнены во всех 85 субъектах, а по зарплате младшего медперсонала — в 81 регионе.
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС
Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте пресс-службы ведомства.
Обновлено в 05:10
Общество
Генпрокурор РФ Юрий открыл совещание по мусорной реформе в Ростове
Генпрокурор России Юрий Чайка начал совещание по вопросам мусорной реформы в Ростове.
Обновлено в 06:15
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти
Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу "Дружба" в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.
Обновлено в 06:37
Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Кино
Вышел первый тизер сериала «Карнивал Роу» с Орландо Блумом
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Обновлено в 04:53
Политика
Рада отказалась рассматривать проект Зеленского об импичменте
Верховная рада Украины не включила в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства, передаёт «Укринформ».
Обновлено в 06:41
Общество
Набережная в Москве получила имя Станислава Говорухина
Одна из набережных реки Яузы в Москве получила имя народного артиста России Станислава Говорухина, умершего в 2018 году.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Гаджеты
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Технологии
YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров
После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес
Алессандро Матераццо: «Моя жена развлекается с мужиками в клубах»
Алессандро Матераццо признался, что он до сих пор не развелся со Светланой Давыдовой.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом
Маршрутное такси врезалось в столб в Тверской области, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД региона.
Обновлено в 05:56
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Здоровье
Росздравнадзор обнаружил в российских аптеках таблетки, вызывающие рак
Росздравнадзор пришел к такому выводу после проверки 25 миллионов препаратов по снижению давления.
Обновлено в 06:16