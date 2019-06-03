Финансы

Rabobank: ФРС снизит ставку 5 раз, но доллар не пострадаетProfinance.ru вчера в 10:47

ФРС, вероятно, понизит ставку не менее пяти раз к концу следующего года, уверена эксперт. Доллар США все еще воспринимается как защитный актив, поэтому он будет устойчив.
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В ФРС впервые заявили о необходимости снижения ставки

Вести.Финансвчера в 22:33

Rabobank: ФРС снизит ставку 5 раз, но доллар не пострадает

Profinance.ruвчера в 10:47
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Экономика

В России изменились правила расходования маткапитала

Правительство РФ утвердило изменения в правила использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 05:05
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Единоборства

Руис хочет провести реванш с Джошуа в Мексике

Американо-мексиканский боксер Энди Руис, который 2 июня нокаутировал Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона в тяжелом весе, признался, что хотел бы провести реванш со своим соперником в Мексике, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 03:56
Авто

Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»

Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество

Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках

В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Обновлено вчера в 16:23
Авто

Новые Lada Vesta получат электронную панель приборов

Как сообщают представители компании Dop-shop, на базе их тюнинг-ателье была разработана ЖК-панель для Vesta с двумя виртуальными циферблатами.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Общество

Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»

Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:29
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали

Бывшего губернатора Ивановской области арестовали, он пробудет в СИЗО до 30 июля. Решение принял Басманный суд Москвы.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Авто

Стали известны цены и комплектации кроссовера Citroen C5 Aircross

Стандартное оснащение нового Citroen C5 Aircross, предусмотренное в базовой версии Live, включает: новую подвеску Progressive Hydraulic Cushions, шесть подушек безопасности, защиту картера двигателя, датчики давления в шинах, а также системы помощи при экстренном торможении и трогании на уклоне.
Обновлено в 03:17
Происшествия

Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине

Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Вокруг Пугачевой и ее протеже назревает скандал

В пример журналистка привела неоднозначную победу протеже Аллы Пугачёвой 9-летней россиянки Алисы Голомысовой в песенном конкурсе «Детская новая волна», прошедшего недавно в Крыму.
Обновлено в 02:44
Религия

Мусульмане начинают отмечать праздник Ураза-байрам

Мусульманский праздник разговения Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), знаменующий окончание поста во время священного месяца Рамадан, отмечается в 2019 году 4 июня (1 шавваля по исламскому календарю).
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонии

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Хоккей

Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

В администрации Зеленского рассказали о его графике работы

Обновлено в 03:39
Происшествия

Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 готовится к экстренной посадке во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Политика

Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Игры

Утечка: новая Fable станет сюжетным продолжением оригинальной трилогии

На Reddit 3 июня появился пост с описанием сюжета и геймплейных подробностей новой части Fable от Playground Games, однако автор публикации быстро удалил своё сообщение и аккаунт.
Обновлено в 04:13
Авто

Kia назовет новый кроссовер Seltos

Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
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Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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