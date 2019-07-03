Футбол

Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 02:39

В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.
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Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период

Советский спорт03:04

Рабьо: «„ПСЖ“ абсолютно не пытался сохранить меня»

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Рабьо: «После 7 лет в Париже я готов играть в Серии А»

Soccer.ruвчера в 06:00

Адриен Рабио: «Ювентус» — шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

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Sports.ruвчера в 06:21

Рабьо: «ПСЖ» не предпринял ни одной попытки сохранить меня

Чемпионат02:43
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Названы имена нескольких погибших подводников

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Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
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На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

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Храм опубликовал имена погибших российских подводников

Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
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Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
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Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика

Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.
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Происшествия

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Обновлено в 02:44
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Хоккей

Бобровский собирается выиграть Кубок Стэнли с «Флоридой»

Бобровский подписал контракт с «Флоридой» на прошлой неделе, он заработает $70 миллионов за семь сезонов.
Обновлено в 06:28
Происшествия

На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика

Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Общество

Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение

Обновлено в 06:14
Общество

Власти Японии могут эвакуировать 850 тысяч человек из-за ливней

Обновлено вчера в 01:53
Футбол

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Кино

Режиссер Данила Козловский завершил съемки фильма на Курской АЭС

Обновлено вчера в 14:39
Политика

В Минфине оценили платежеспособность Украины

Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 05:38
Футбол

Рейнгольд: «„Спартак“ может продать Фернандо? Федун — нищий мужик, жалко дядьку»

Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить.
Обновлено в 04:50
Финансы

Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле

Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане

В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика

Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира

Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика

ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму

ЦИК РФ пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено вчера в 14:32
Политика

Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками

Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
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Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
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Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный

Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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