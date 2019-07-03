Футбол
Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 02:39
В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия
Названы имена нескольких погибших подводников
Обновлено в 06:20
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Происшествия
Храм опубликовал имена погибших российских подводников
Мурманский храм «Спас-на-Водах» опубликовал имена моряков-подводников, погибших в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.
Обновлено в 05:58
Транспорт
Запущен новый участок скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург»
Mossovetinfo.ru – Компания «Автордор» запустила движение по новому участку платной скоростной трассы М11 «Москва – Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:54
Общество
Определены города с самым высоким ростом зарплат
Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:23
Политика
Медведев выразил соболезнования родным погибших моряков-подводников
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших моряков-подводников.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
Обновлено в 06:41
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что полиции удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержать двух мужчин, подозреваемых в избиении режиссера Агнии Галдановой в Москве.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Бобровский собирается выиграть Кубок Стэнли с «Флоридой»
Бобровский подписал контракт с «Флоридой» на прошлой неделе, он заработает $70 миллионов за семь сезонов.
Обновлено в 06:28
Происшествия
На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей
Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
Политика
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Власти Канады намерены не впускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами, заявила на пресс-конференции глава МИД страны Христя Фриланд.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Пассажир самолёта заснял полное солнечное затмение
Обновлено в 06:14
Общество
Власти Японии могут эвакуировать 850 тысяч человек из-за ливней
Обновлено вчера в 01:53
Футбол
Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне
В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Кино
Режиссер Данила Козловский завершил съемки фильма на Курской АЭС
Обновлено вчера в 14:39
Политика
В Минфине оценили платежеспособность Украины
Украина не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, она просто не хочет платить по российскому долгу, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 05:38
Футбол
Рейнгольд: «„Спартак“ может продать Фернандо? Федун — нищий мужик, жалко дядьку»
Федун же сказал: «Потерпите три года, я уйду и отдам вам команду». Вот он за эти три-четыре года хочет вообще «Спартак» развалить.
Обновлено в 04:50
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Россия уступила Украине в рейтинге паспортов мира
Первое место между собой поделили Япония и Сингапур. Граждане этих стран могут без виз посещать 189 государств.
Обновлено вчера в 06:42
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму
ЦИК РФ пока не получал жалоб, что кого-то из кандидатов в Мосгордуму не допускают до участия в выборах, заявил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Навального и Волкова заподозрили в мошенничестве с биткоин-кошельками
Журналист Сергей Соколов обратился в СКР с просьбой проверить учредителей ФБК Алексея Навального и Леонида Волкова на предмет возможных мошеннических действий.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска
Министерство обороны России открыло на своем сайте мультимедийный раздел, посвященный 75-летию освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова
Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Общество
Собянин осмотрел ход строительства спорткомплекса в районе Северный
Как продвигается строительство, сегодня посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 05:52