Футбол
Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 02:39
В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 08:27, Ашберн
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Сергею Шойгу поручено расследовать трагедию на Северном флоте
По просьбе президента в Североморск направляется Сергей Шойгу, которому поручено «нацелить комиссию на безусловное выявление причин этой трагедии».
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Политика
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла причину отравления Алибасова
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной сообщила, что на самом деле является причиной болезни 72-летнего продюсера.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Ксения Бородина нежно поблагодарила мужа в годовщину свадьбы
В сопровождении к видео Бородина постаралась красноречиво поздравить супруга и извинилась за свой, порой несносный, характер.
Обновлено в 04:56
Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе
В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России
Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Как проходят первые дни Панарина в «Рейнджерс»
Обновлено в 08:00
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
"АвтоВАЗ" с 3 июля приостановит производство автомобилей на обеих площадках — в Тольятти и Ижевске, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 11:16
Шоу-бизнес
Влад Кадони уверен, что Нонна Гришаева превращается в рыбу-клоуна
Сильнее всего от Кадони досталось российской актрисе театра и кино Нонне Гришаевой, которая, по его мнению, в скором времени окончательно превратится в рыбу-клоуна.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Фура пробила ограждение на Невском путепроводе в Петербурге: фото
Как рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург" в третьем часу дня 3 июля, на Невском путепроводе фура пробила ограждение.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения
Обновлено в 06:53
Футбол
Игрок сборной Бразилии поддержал раскритиковавшего судью Месси
После матча 1/2 финала Кубка Америки аргентинский нападающий раскритиковал арбитров.
Обновлено в 07:14
Общество
Около 600 тыс. жителей города в Японии эвакуируют из-за ливней
Власти японского города Кагосима на острове Кюсю приняли решение срочно эвакуировать почти 600 тыс. жителей из-за обрушившихся на этот район ливней.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Губернатор Калужской области не пойдет на новый срок
Один из последних политических долгожителей Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, чьи полномочия истекают в 2020 году, не будет баллотироваться на новый срок.
Обновлено в 05:44
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным не платить долг России перед Советом Европы за часть 2017 года и 2018 год, так как тогда делегация не участвовала в работе ПАСЕ.
Обновлено в 05:22
Здоровье
Названы простые и дешевые способы улучшить питание
Зарубежные медики считают, что независимо от того, насколько у человека велика тяга к правильному питанию, радикальные перемены в рационе могут не просто оказаться трудной задачей, но и запросто отбить желание что-то менять в пищевых привычках.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Курганской области произошел пожар в монастыре
В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 07:55
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Политика
В Раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о противодействии сквернословию.
Обновлено в 07:34
Политика
Премьер Нидерландов рассказал о разговоре с Путиным по MH17
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке крушение в Донбассе малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Шереметьево проводится проверка из-за задержек багажа
В московском аэропорту Шереметьево проводится внутренняя проверка из-за задержек с выдачей багажа, рассказал журналистам глава Минтранса Евгений Дитрих.
Обновлено в 07:40
Политика
Главой Европарламента избран итальянец Сассоли
Утром в среду ни одному из четырех выдвинутых на пост главы Европарламента кандидатов не удалось набрать абсолютное большинство голосов в первом туре, в связи с чем объявили второй раунд голосования.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20
В результате паводка в Иркутской области погибли 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе по ликвидации происшествия.
Обновлено в 07:13
Политика
Сторчак обвинил Украину в нежелании платить по российскому долгу
По мнению заместителя главы Министерства финансов России Сергея Сторчака, Киев не относится к числу неплатежеспособных заемщиков, он намеренно не платит по долгу России, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Фанаты уверены, что Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев поженились
Впервые Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня" Марком Богатыревым в начале года.
Обновлено в 08:12