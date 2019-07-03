Футбол

Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 02:39

В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.
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Адриен Рабьо – об уходе из «ПСЖ»: Хочу поскорее забыть этот период

Советский спорт03:04

Рабьо: «„ПСЖ“ абсолютно не пытался сохранить меня»

Sport24.ru02:57

Рабьо: «Перешел в „Ювентус“, чтобы помочь клубу выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ruвчера в 06:00

Рабьо: «ПСЖ» не предпринял ни одной попытки сохранить меня

Чемпионат02:43

Адриен Рабио: «Ювентус» — шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Матч ТВвчера в 07:52

Адриен Рабьо: «Ювентус» – шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Sports.ruвчера в 06:21

Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»

Спорт-Экспресс02:39
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Здоровье

Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний

Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие

Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках

Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.
Обновлено в 14:20
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Политика

Россия опустилась на четыре строчки в Индексе паспортов мира

Россия опустилась на 51-е место в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье

В России увеличилось количество регионов с эпидемией ВИЧ

За последние три года число регионов с беременными женщинами с ВИЧ увеличилось на 4%. В прошлом году регионом с самым большим количеством зараженных ВИЧ стала Иркутская область – 1 814 человек на 100 тысяч жителей.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море

Обновлено в 14:23
Интернет

В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат

Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол

«Реал» сделал «Манчестер Юнайтед» щедрое предложение насчет Погба

По информации итальянского издания Tuttosport, «Реал» активизировал переговоры по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 11:51
Общество

Вода в Канске отступает, ситуация постепенно стабилизируется

Обновлено в 02:40
Происшествия

Появились данные о еще одном погибшем моряке

По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Общество

Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание

Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Политика

Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД

Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Происшествия

Эфиопская община Израиля устроила протесты по всей стране

Обновлено в 10:36
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Политика

Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми

С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Культура

Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ

ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Происшествия

Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли

Обновлено вчера в 22:31
Авто

Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне

Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
Футбол

«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче

Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
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Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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