Футбол
Рабьо сравнил «Ювентус» с «ПСЖ»Спорт-Экспресс 02:39
В сезоне-2018/19 Рабьо провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 24-летний француз не выходил на поле с декабря из-за конфликта с парижским клубом.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Здоровье
Кубанские онкологи выявили у жителей края 2,4 тыс. заболеваний
Акция «Онкопоиск» прошла в Славянском, Абинском и Апшеронском районах. За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тыс. человек.
Обновлено в 11:42
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
Минобороны опубликовало информацию о погибших моряках
Министерство обороны на своей главной странице разместило информацию о четырнадцати погибших в ходе пожара на военной подводной лодке в Баренцевом море подводниках.
Обновлено в 14:20
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Политика
Россия опустилась на четыре строчки в Индексе паспортов мира
Россия опустилась на 51-е место в Индексе паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.
Обновлено вчера в 07:15
Здоровье
В России увеличилось количество регионов с эпидемией ВИЧ
За последние три года число регионов с беременными женщинами с ВИЧ увеличилось на 4%. В прошлом году регионом с самым большим количеством зараженных ВИЧ стала Иркутская область – 1 814 человек на 100 тысяч жителей.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море
Обновлено в 14:23
Интернет
В новой рекламе Google нашли русскоязычный мат
Ролик «Представь себя в Google» опубликован на YouTube-канале Google, а в самой компании пока никак не отреагировали на русскую брань в рекламе.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Футбол
«Реал» сделал «Манчестер Юнайтед» щедрое предложение насчет Погба
По информации итальянского издания Tuttosport, «Реал» активизировал переговоры по покупке полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 11:51
Общество
Вода в Канске отступает, ситуация постепенно стабилизируется
Обновлено в 02:40
Происшествия
Появились данные о еще одном погибшем моряке
По его данным, 37-летний мужчина был уроженцем города Почеп и во время службы жил с семьей в Петербурге.
Обновлено в 08:05
Общество
Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание
Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Общество
У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ
Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД
Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 08:18
Политика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 12:15
Культура
Художники из Москвы и области напишут картины к 80-летию ВДНХ
ВДНХ проведет конкурс работ начинающих и опытных художников из Москвы и Подмосковья, посвященных 80-летию и преображению выставки.
Обновлено в 00:03
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто
Renault представил новое поколение Captur
Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов
Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Здоровье
Голикова заявила о катастрофической убыли населения России
Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:05
Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погибли
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Названы 10 авто по цене до 2 млн рублей, которые выбирают россияне
Закрывает ТОП-3 Volkswagen Tiguan, который стоит в среднем около 2 млн рублей, а купили его 13 060 человек.
Обновлено в 01:32
Футбол
«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53