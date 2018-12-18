Футбол

Рабьо согласовал контракт с «Барселоной»
Sport24.ru
12:39

По информации Le Parisien, 23-летний футболист согласовал личный контракт с «Барселоной». Договор 23-летнего Рабьо с «ПСЖ» действует до лета 2019 года и продлевать его хавбек не собирается. О намерении покинуть команду полузащитник сообщил руководству.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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