Футбол
Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»Спорт-Экспресс 05:54
Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.
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В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
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Электромобиль Honda e полностью рассекречен
На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
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В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
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Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО
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Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
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Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 07:13
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
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Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой
Актёр Джейк Джилленхол признался, что роль в фильме «Принц Персии: Пески времени» была ошибкой.
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ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Экономика
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Решение о снижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, 4 июля.
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Происшествия
Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46