Футбол

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»Спорт-Экспресс 05:54

Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.
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Рабьо: «Мнение Буффона при выборе „Ювентуса“ очень многое значило для меня»

Sport24.ru05:34

Адриен Рабио: «Ювентус» — шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Матч ТВ07:52

Рабьо: в «Юве» было много великих французов, я надеюсь привнести что-то своё

Чемпионат06:24

Рабио: «Ювентус» - шаг вперёд по сравнению с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру06:44

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс05:54

Адриен Рабьо: «Ювентус» – шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Sports.ru06:21

Рабьо: «Перешел в „Ювентус“, чтобы помочь клубу выиграть Лигу чемпионов»

Soccer.ru06:00
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Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Кино

Первые промо-материалы сериала «Ведьмак» от Netflix появились в Сети

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Сторонники Brexit устроили демарш в Европарламенте

Депутаты Европарламента, поддерживающие Brexit, повернулись спиной к залу во время исполнения гимна ЕС.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Обновлено в 06:59
Политика

Зеленского назвали невеждой в делегации Украины в ПАСЕ

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады Владимир Арьев прокомментировал конфликтную ситуацию между руководителем дипведомства Украины Павлом Климкиным и президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 01:47
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Политика

Американский эксперт уверен, что США среагирует на отказ России и Китая от доллара

Как сообщает политический эксперт Джек Расмус, Соединенные Штаты Америки не позволят России так легко снизить значимость доллара в мировой экономике и уже готовят ответ на данные меры Москвы.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

На Западе заявлено, что ракета «Булава» недостаточно точна и надежна

Обновлено в 05:37
Культура

Мединский объявил о начале передачи ГЦСИ Пушкинскому музею

Министр культуры Владимир Мединский объявил о начале передачи Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) Государственному музею изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.
Обновлено в 07:49
Общество

Изучена причина наводнения в Иркутской области

Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

Обновлено в 06:24
Авто

Названы самые популярные модели авто на Дальнем Востоке

Обновлено в 07:05
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Если информация СМИ о рекордном для российских хоккеистов в НХЛ контракте подтвердится, Артемий Панарин обойдет Никиту Кучерова, ставшего лучшим игроком сезона Лиги.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус

От неизвестного вируса умер один человек, еще двое в реанимации. В Боливии обнаружен ранее неизвестный смертельный вирус.
Обновлено в 04:07
Авто

Электромобиль Honda e полностью рассекречен

На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
Обновлено в 04:47
Происшествия

В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытания новой ракеты системы ПРО

Минобороны России опубликовало в своем Twitter-аккаунте видео испытательного пуска новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
Обновлено в 02:04
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Авто

Chevrolet Camaro получил две спецверсии в РФ

General Motors привез в Россию две новые спецверсии культового спорткара Chevrolet Camaro – Shock Edition и Black Edition.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Петербурге избили кандидата в депутаты муниципалитета «Черная речка»

Ударили кандидата от партии "Яблоко" Александра Шаталина. Об этом 2-го июля рассказало издание "Znak.ru" со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 07:13
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Восточный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено в 05:06
Кино

Джейк Джилленхол считает свою роль в «Принце Персии» ошибкой

Актёр Джейк Джилленхол признался, что роль в фильме «Принц Персии: Пески времени» была ошибкой.
Обновлено в 06:09
Политика

ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Верховной рады журналиста и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 07:28
Энергетика

Гройсман потребовал у «Нафтогаза» обеспечить транзит в Европу

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

Пропавшую на Урале в одном купальнике девушку нашли в состоянии шока

Обновлено в 04:13
Экономика

Экспортерам снизят штраф за просрочку возврата валютной выручки

Решение о снижении штрафов за просрочку возврата валютной выручки для экспортеров может быть принято правительством и внесено в Госдуму в ближайший четверг, 4 июля.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 05:46
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Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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