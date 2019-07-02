Футбол

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»Спорт-Экспресс 05:54

Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.
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Рабьо: «Ювентус» на шаг ближе к вершине, чем «ПСЖ»

Sport24.ru16:16

Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»

Soccer.ru05:54

Адриен Рабио: «Ювентус» — шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Матч ТВ07:52

Рабьо: в «Юве» было много великих французов, я надеюсь привнести что-то своё

Чемпионат06:24

Адриен Рабьо: «Ювентус» – шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

Sports.ru06:21

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

Спорт-Экспресс05:54

Адриен Рабьо: За «Ювентус» играли великие французы. Я готов внести что-то свое

Советский спорт07:47
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:15, Вашингтон
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Среди погибших подводников оказались два Героя России

В результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ России погибли семь капитанов первого ранга, два Героя России.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

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Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
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На форуме «Развитие парламентаризма» приняли декларацию

На международном форуме «Развитие парламентаризма» приняли декларацию, сообщает ФАН.
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Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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Происшествия

В Москве на Ленинском проспекте двоих мужчин ранили ножом

Два человека госпитализированы в результате конфликта на Ленинском проспекте в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
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Украинские военные понесли потери при попытке атаковать позиции ДНР

Бойцы ВСУ совершили очередную неудачную попытку атаковать позиции ДНР.
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Зеленский рассказал, что Трюдо вдохновил его заняться политикой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо стал одним из людей, которые вдохновили его пойти в политику.
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Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
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В сеть попали фотографии нового BMW X6

В расположении голландского издания Autoblog.nl оказались снимки BMW X6 2020 модельного года.
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Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

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По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
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Супруга Зеленского нарушила дресс‐код во время визита в Канаду

Интернет-пользователи указали супруге президента Украины Владимира Зеленского на нарушение дресс-кода во время официального визита в Канаду.
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На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
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Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Клад из монет XIX-XX веков нашли в центре Москвы

При раскопках в центре Москвы археологи обнаружили клад из монет XIX–XX веков. Об этом 2 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
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С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

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Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии

Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
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Microsoft анонсировала полностью новую Windows 1.0

На официальной страничке в Твиттер, Microsoft разместила «анонс» полностью новой операционной системы под интересным названием – Windows 1.0.
Обновлено в 14:16
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Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
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Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
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«Лестер» отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере Магуайра за € 78 млн

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Диетолог назвал минимальную порцию мультизернового хлеба для здоровья

Мультизерновой хлеб считается намного полезней для организма человека, чем обычный.
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Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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