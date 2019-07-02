Футбол
Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»Спорт-Экспресс 05:54
Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Зе Луиша в «Порту»
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Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
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Как Нурмагомедов готовится к бою с Порье
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с американцем Дастином Порье.
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Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
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Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
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Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Музыкант Сосо Павлиашвили призвал не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за ее отказ выступать в России.
Обновлено вчера в 20:20
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ФСБ задержала двух своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена
Федеральная службы безопасности (ФСБ) России задержала двух своих сотрудников.
Обновлено в 08:53
Происшествия
Число отравившихся шаурмой в Петербурге выросло до 53 человек
Число пострадавших после посещения кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе Петербурга увеличилось почти вдвое, сообщили "Интерфаксу" в управлении Роспотребнадзора по городу во вторник Отравилось 53 человека, из них 31 попал в больницу.
Обновлено в 08:56
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Чехия отменила запрет на полеты российских авиакомпаний
Полеты российских авиакомпаний в Чехию были ограничены из-за того, что авиавласти не смогли договориться относительно рейсов Czech Airlines в Сеул через Сибирь.
Обновлено в 05:19
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В Боливии обнаружен неизвестный ранее смертельный вирус
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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Росстат впервые за 20 лет обновил сайт
Действующий портал Росстата был запущен ровно 20 лет назад — в 1999 году.
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Брюс Кэмпбелл рассказал о разработке игры по «Зловещим мертвецам»
Известно лишь, что Брюс Кэмпбелл записывает к игре множество реплик.
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Красноярский губернатор извинился за резкие слова
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Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
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Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Ополченцы ДНР отбили атаку украинских диверсантов
Безсонов отметил также, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР один человек погиб, четверо пострадали.
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Чтобы обезопасить будущих супругов от домашнего насилия, агрессии и случаев убийств во время совместной жизни Министерству здравоохранения предложили обязать их к тестированию на наличие психических расстройств.
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Осатаневшие: на могилу Началовой организуют паломнические туры
Из-за неутихающего интереса среди россиян к месту захоронения певицы Юлии Началовой туристические операторы начали продавать паломнические туры на Троекуровское кладбище в Москве, где находится ее могила, сообщает "Дни.ру".
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Зеркаль заменит ушедшего в отпуск Климкина на посту главы МИД Украины
Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра иностранных дел Украины, пока глава ведомства Павел Климкин находится в «политическом отпуске».
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В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились
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Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
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