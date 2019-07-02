Новичок "Ювентуса", полузащитник Адриен Рабьо, который в прошлом сезоне выступал за "ПСЖ", на пресс-конференции, посвященной переходу в итальянскую команду рассказал о взаимоотношениях с бывшим вратарем "бьянконери" Джанлуиджи Буффоном, сообщает GFFN.

Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

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