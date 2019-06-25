Сообщалось, что он будет зарабатывать 7 млн евро в год, а его мать и агент Вероника Рабьо получит 10 млн евро комиссионных. Рабьо полгода не играл из-за конфликта с «ПСЖ», но все же перешел в «Юве». Его мама ругается с тренерами и просится на тренировки Фото: твиттер "Ювентуса"

«Ювентус» представил Рабьо. Он будет играть под 25-м номером

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