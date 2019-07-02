Футбол

Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»Soccer.ru 05:54

Новичок "Ювентуса" Адриен Рабьо признался, что бывший его партнер по команде Джанлуиджи Буффон помог ему решиться на переход в туринский клуб. Джиджи рассказал мне много интересного про клуб. Он сказал мне, что "Юве" - лучший способ сделать шаг вперед в моей карьере.
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Рабьо: в «Юве» было много великих французов, я надеюсь привнести что-то своё

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Рабьо: «Мнение Буффона при выборе „Ювентуса“ очень многое значило для меня»

Sport24.ru05:34

Адриен Рабио: «Ювентус» — шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

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Адриен Рабьо: За «Ювентус» играли великие французы. Я готов внести что-то свое

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Адриен Рабьо: «Ювентус» – шаг вперед по сравнению с «ПСЖ»

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Рабьо признался, что Буффон повлиял на его решение перейти в «Ювентус»

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Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»

Soccer.ru05:54
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