Футбол
Рабьо признался, что Буффон помог ему перейти в «Ювентус»Soccer.ru 05:54
Новичок "Ювентуса" Адриен Рабьо признался, что бывший его партнер по команде Джанлуиджи Буффон помог ему решиться на переход в туринский клуб. Джиджи рассказал мне много интересного про клуб. Он сказал мне, что "Юве" - лучший способ сделать шаг вперед в моей карьере.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:10, Вашингтон
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