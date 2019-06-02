Рабьо получит пять млн евро за подписание контракта с «МЮ»ProstoProSport 13:04

Согласно источнику, «красные дьяволы» предложили французскому футболисту соглашение с зарплатой в 10 млн евро за сезон. Отмечается, что 24-летний полузащитник также получит 5 млн евро в качестве бонуса за переезд на «Олд Траффорд».

Рабьо получит пять млн евро за подписание контракта с «МЮ»

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