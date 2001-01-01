Футбол
23-летний хавбек отказался вести переговоры с парижским клубом о продлении контракта, несмотря на намерение президента ПСЖ убедить Рабьо продлить соглашение, сообщает RMC Sport.
Советский спорт04:53
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 06:44, Ашберн
Футбол
КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»
Обновлено в 06:09
Футбол
Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»
"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 06:35
Футбол
На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается около 10 тысяч зрителей
Как сообщает sports.ru, на главном стадионе Тулы ожидается примерно 10 тысяч зрителей, гостей поддержат около 700 болельщиков.
Обновлено в 06:30
Футбол
Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике
Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, ныне тренер мексиканского клуба «Дорадос», попытался ударить фаната после матча с «Атлетико Сан-Луис», сообщает Milenio.
Обновлено в 06:34
Футбол
Чичарито хочет покинуть «Вест Хэм» и вернуться в Испанию
Мексиканский нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес намерен в это трансферное окно сменить клубную прописку и вернуться в Испанию.
Обновлено в 06:02
Футбол
«Ростов» провёл матч с ЦСКА в стиле GTA San Andreas
2 декабря «Ростов» и ЦСКА провели матч в стиле GTA: San Andreas.
Обновлено в 06:10
Футбол
Неймар забил 30 голов в 32 матчах чемпионата Франции
Форвард ПСЖ Неймар забил гол в матче против "Бордо" в рамках очередного тура Лиги 1. Для бразильца это уже 30 мяч в 32 матчах чемпионата Франции.
Обновлено в 05:11
Футбол
«Спартак» подпишет контракт с защитником «Флуминенсе»
Московский «Спартак» подпишет контракт с защитником бразильского «Флуминенсе» Айртоном Лукасом. Об этом сообщает издание Globo Esporte.
Обновлено в 05:44
Футбол
«Спартак» решил вопрос с возвращением Бакаева из аренды
Как стало известно "СЭ", красно-белые договорились с тульским "Арсеналом" о досрочном возвращении из аренды 22-летнего атакующего хавбека Зелимхана Бакаева.
Обновлено в 06:31
Футбол
Исполком УЕФА утвердил создание нового Еврокубкового турнира
Как ожидается, новый турнир позволит клубам из менее конкурентно способных чемпионатов принимать участие в Еврокубках.
Обновлено в 06:25
Футбол
Футболист «Зенита» тренировался с Туктамышевой ради больного ребенка
Обновлено в 06:39
Футбол
Скауты «Арсенала» просматривали Ундера в матче «Рома» – «Интер»
Как сообщает Football Italia, на матче римлян с миланским «Интером» в 14-м туре итальянской Серии А (2:2), который состоялся 2 декабря, за игрой турецкого футболиста наблюдали скауты лондонского «Арсенала».
Обновлено в 05:57
Футбол
Стало известно расписание матчей сборной России в отборе на Евро-2020
Уже известно, что свою первую встречу команда Станислава Черчесова проведёт против Бельгии 21 марта на выезде, а завершится отборочный турнир матчем в Сан-Марино 19 ноября.
Обновлено в 06:31
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Ромой» и вышел на второе место в серии А
В матче 14-го тура чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Интером 2:2.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
Рашид Рахимов: «То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, что его подопечным удалось избежать серьезных последствий после матча 16-го тура РПЛ с «Енисеем» (1:1). — О травмах и болезнях после матча в Красноярске точно не скажу, потому что у команды выходной, но насколько знаю, последствий удалось избежать.
Обновлено в 06:40