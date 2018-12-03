23-летний хавбек отказался вести переговоры с парижским клубом о продлении контракта, несмотря на намерение президента ПСЖ убедить Рабьо продлить соглашение, сообщает RMC Sport.

Рабьо отказался вести с «ПСЖ» переговоры о новом контракте

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