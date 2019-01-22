Футбол

Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубльСпорт-Экспресс вчера в 21:31

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо направил жалобу на действия клуба в лигу 1 и профсоюз игроков, сообщает GFFN. Хавбек обвиняет парижан в несправедливом отношении после того, как главный тренер Томас Тухель отправил его тренироваться с молодежным составом.
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«ПСЖ» отправил еще одного игрока в дубль. Теперь за отказ уходить в аренду

Спорт-Экспресс05:48

Рабьо пожаловался на «ПСЖ» в Лигу 1 и профсоюз футболистов за перевод в дубль

Sport24.ru02:55

Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за перевод во вторую команду

Чемпионатвчера в 09:19

Рабьо направил жалобу в комитет Лиги из-за перевода в дубль ПСЖ

Soccer.ruвчера в 23:37

Рабьо из-за перевода в дубль пожаловался на «ПСЖ» в официальные органы

Бомбардир.ру00:15

СМИ: Рабио подал жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль

Матч ТВ01:42

Рабьо может подать в суд на «ПСЖ» за то, что тренируется со второй командой

Sports.ruвчера в 08:23
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 08:28, Ашберн
Футбол

«ЦСКА» одержал волевую победу над «Мольде» в товарищеской встрече

22 января между коллективами «ЦСКА» и «Мольде» на стадионе «TBC» был разыгран товарищеский матча, завершившийся волевой победой «красно-синих».
Обновлено в 07:46
Футбол

Роналду приговорили к условному сроку и штрафу в €19 млн

Обновлено в 05:14
Футбол

Защитник «Ростова» Вилюш получил разрыв крестообразных связок

Отмечается, что Вилюш получил разрыв крестообразных связок коленного сустава. Предположительно, он пропустит от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 06:58
Футбол

Кокорину грозит замена коленного сустава

В противном случае футболисту грозит замена коленного сустава.
Обновлено в 04:05
Футбол

«Барселона» интересуется хавбеком «Сассуоло»

«Барселона» заинтересовалась еще одним игроком «Сассуоло». Полузащитник Стефано Сенси привлек внимание каталонского клуба.
Обновлено в 02:34
Футбол

«Зенит» сыграет с «Локомотивом» в Кубке Матч Премьер

В Катаре стартовал товарищеский футбольный турнир ФОНБЕТ Кубок Матч Премьер, в котором принимают участие четыре российских клуба: «Зенит», «Спартак», «Локомотив» и «Ростов».
Обновлено в 00:20
Футбол

Роналду впервые не забил пенальти за «Ювентус»

В матче 20 тура Серии А «Ювентус» разгромил «Кьево» (3:0). Криштиану Роналду не реализовал пенальти.
Обновлено вчера в 22:18
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Жилину» в товарищеском матче

«Крылья Советов» одержали победу над «Жилиной» в товарищеском матче на сборах в Дубае.
Обновлено в 06:47
Футбол

Матч «Нант» – «Антант» перенесен из-за исчезновения Салы

Матч 1/16 финала Кубка Франции между «Нантом» и «Антантом» перенесен со среды на воскресенье из-за исчезновения частного самолета, на борту которого находился экс-форвард «Нанта» Эмилиано Сала, сообщает L'Equipe.
Обновлено в 07:30
Футбол

Буйволов перешел в «СКА-Хабаровск»

Как и анонсировал «Матч ТВ», защитник Андрей Буйволов на правах свободного агента перешел из «Балтики» в «СКА-Хабаровск».
Обновлено в 08:01
Футбол

Емельянов прилетел в расположение «Урала» после лечения

Роман Емельянов прилетел на Кипр из Германии, где проходил лечение. Дальше Рома будет восстанавливаться уже в расположении нашей команды.
Обновлено в 07:22
Футбол

«Ахмат» сыграл вничью с «Гонведом» в товарищеском матче

Футболисты грозненского "Ахмата" разошлись миром с венгерским "Гонведом" в контрольном матче на сборе в Турции.
Обновлено в 05:10
Футбол

Азар признался, что хотел уйти из «Челси», но передумал

Азар признался, что после чемпионата мира задумывался об уходе из «Челси», так как выиграл в Англии все возможные трофеи за исключением Суперкубка.
Обновлено в 01:19
Футбол

«Ньюкасл» интересуется защитником «Ахмата»

Руководство «Ньюкасла» проявляет интерес к защитнику «Ахмата» Миладу Мохаммади, сообщает Dailymail.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

«Сельта» арендовала у «Саутгемптона» защитника Худта

«Сельта» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника Уэсли Худта из «Саутгемптона».
Обновлено в 08:18
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Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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