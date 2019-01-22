Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубльСпорт-Экспресс вчера в 21:31

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо направил жалобу на действия клуба в лигу 1 и профсоюз игроков, сообщает GFFN. Хавбек обвиняет парижан в несправедливом отношении после того, как главный тренер Томас Тухель отправил его тренироваться с молодежным составом.

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Рабьо направил жалобу на «ПСЖ» из-за перевода в дубль

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