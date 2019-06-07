Футбол
Рабьо может подписать новый контракт с «ПСЖ»Sport24.ru 07 июня в 09:03
По слухам, французом интересовались «Ювентус», «Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария». Однако теперь Рабьо может остаться в Париже, подписав новый контракт с «ПСЖ». Как сообщает Le Sport 10, передумать Рабьо заставило скорое возвращение на пост спортивного директора «ПСЖ» Леонардо.
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