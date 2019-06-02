Футбол
Рабьо может перейти в «МЮ» или «Эвертон»Sport24.ru 12:53
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» поспорят за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. Как сообщает Telefoot, представители 24-летнего футболиста уже ведут переговоры по поводу перехода игрока в один из английских клубов. «МЮ» готов предложить Рабьо контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год.
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