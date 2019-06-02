Футбол
Рабьо может перейти в «МЮ» или «Эвертон»Sport24.ru 12:53
«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» поспорят за полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо. Как сообщает Telefoot, представители 24-летнего футболиста уже ведут переговоры по поводу перехода игрока в один из английских клубов. «МЮ» готов предложить Рабьо контракт с зарплатой в размере 10 млн евро в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:10, Ашберн
Шоу-бизнес
Ярославский участник «Дома-2» задолжал по алиментам почти 400 тысяч
Обновлено вчера в 00:18
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Политика
Трамп опроверг свои высказывания о Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не называл жену британского принца Гарри Меган Маркл «злобной».
Обновлено в 09:23
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Указывается, что у американского правительства всё меньше времени на то, чтобы добиться экстрадиции Ассанжа из Великобритании, так как для его передачи США Вашингтон должен предъявить дополнительное обвинение против основателя WikiLeaks в течение 60 дней с момента первого обвинения.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Гаджеты
Huawei сокращает производство смартфонов
Производитель смартфонов Huawei компания Foxconn закрыла несколько линий сборки в США из-за американских санкций.
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Общество
Гороскоп на 2 июня: Стрельцы будут веселы, у Рыб пополнится бюджет
В отношениях с домочадцами назревает конфликтная ситуация, но не особенно обращайте внимание на их мнение по поводу ваших действий, ведь близкие далеко не всегда вас понимали.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
Жена знала о связи главы Раменского района с задушенной любовницей
Супруга главы Раменского района Андрея Кулакова знала о его связи с любовницей Евгенией Исаенковой, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено 31 мая в 14:47
Политика
Лидер Социал-демократической партии Германии подала в отставку
Немецкий политик Андреа Налес сообщила, что уйдет в отставку с должности лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает Bild со ссылкой на ее заявление.
Обновлено в 07:20
Политика
Максакова назвала имя организатора убийства Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
Транспорт
РЖД в августе запустит поезд с детским купе
Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) готовится запустить пилотный проект «детское купе», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек
Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве
Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Театры
Скончался режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе ушел из жизни заслуженный деятель искусств РБ режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:17
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Политика
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак
Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
The National Interest назвал МиГ-35 «кульминацией инженерной мысли»
В материале российский истребитель называют огромным скачком и кульминацией инженерной мысли.
Обновлено в 13:03
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено вчера в 04:51
Авто
Где в России лучше всего продаются новые пикапы
Обновлено в 06:48
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 42 человек
По меньшей мере 42 человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в Дзержинске.
Обновлено вчера в 10:31