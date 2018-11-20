Футбол
Как сообщает Mundo Deportivo, летом, по истечении договора, Рабьо покинет «ПСЖ». Полузащитник хочет играть в «Барселоне», о чем сообщил руководству каталонской команды. В испанском клубе разделяют желание француза, но переговоры пока не завершены.
Sport24.ru05:53
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Футбол
Сборная России сыграет со шведами в белой форме
Футболисты сборной России сыграют против команды Швеции в матче Лиги наций в белом комплекте формы, сообщает официальный Twitter российской национальной команды.
Обновлено в 06:49
Футбол
Оздоев может покинуть «Зенит» зимой
Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев может покинуть питерский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает "Газета.ru".
Обновлено в 07:01
Футбол
Футбольный клуб «Урал» вновь заподозрили в участии в договорном матче
Обновлено в 07:07
Футбол
Вилков обслужит матч «Зенита» и «Ростова»
Нижегородец Михаил Вилков назначен на центральную игру 15-го тура РПЛ, в которой «Зенит» примет «Ростов» на стадионе «Санкт-Петербург» 25 ноября.
Обновлено в 07:08
Футбол
Ван Дейк обнял арбитра, у которого умерла мать, после игры с Германией
Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк после матча Лиги наций против Германии (2:2) поддержал арбитра Овидиу Хацегана.
Обновлено в 07:02
Футбол
«Реал» планирует увеличить зарплату Навасу
«Реал» планирует предложить вратарю Кейлору Навасу новый контракт, сообщает ABC.es.
Обновлено в 06:37
Футбол
Football Leaks: Васильев получает 10% с продаж футболистов «Монако»
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев получает крупную прибыль с продаж футболистов клубом, утверждает France Football со ссылкой на отчёт Football Leaks.
Обновлено в 07:00
Футбол
Австралия — Ливан 3:0
Многие фанаты надели на игру футболки с четверкой - привычным номером Кэйхилла.
Обновлено в 06:40
Футбол
Клубы АПЛ требуют расследовать трансфер Кристенсена в «Челси»
Лондонский «Челси» рискует столкнуться с санкциями в связи с раскрытием информации о нарушениях при трансферах молодых футболистов, которая стала известна благодаря последним отчётам Football Leaks.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Милан» хочет арендовать защитника «Сан-Паулу» Кайо
Обновлено в 03:58
Футбол
В «Оренбург» перейдёт защитник БАТЭ Володько
Обновлено в 06:19
Футбол
Российский бизнесмен Гринберг продал футбольный клуб «Марбелья»
Российский предприниматель Александр Гринберг покинул пост президента футбольного клуба «Марбелья», который выступает в третьем испанском дивизионе.
Обновлено в 07:09
Футбол
Витсель изобразил популярные эмоджи
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель попытался изобразить популярные смайлики из набора эмоджи на смартфонах.
Обновлено в 06:49
Футбол
Куман: «Команда показала характер, но не думаю, что мы играли хорошо»
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче Лиги Наций против Германии (2:2), позволивший "оранжевым" выйти в финальную часть турнира.
Обновлено в 00:58
Футбол
Ивелин Попов может перейти из «Спартака» в «Андерлехт» или «Галатасарай»
Скауты "Андерлехта" и "Галатасарая" посетили матч Лиги наций Болгария - Словения (1:1), сообщает topsport.bg.
Обновлено в 07:07