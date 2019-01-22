Футбол
Рабьо из-за перевода в дубль пожаловался на «ПСЖ» в официальные органыБомбардир.ру 00:15
Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо недоволен, что клуб отстранил его от первого состава. Игрок обратился с жалобой в официальные органы французского футбола. Хавбек обратился в LFP, а также в профсоюз футболистов, который следит за соблюдением прав игроков.
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