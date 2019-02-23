Футбол

Рабиу, выступавший за «Анжи», стал игроком «Крыльев Советов»РИА Новости вчера в 17:37

Самарские "Крылья Советов" на своем официальном сайте объявили о переходе в команду футболиста Мохаммеда Рабиу, который в первой части нынешнего сезона выступал за махачкалинский "Анжи".
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Полузащитник «Анжи» стал игроком «Крыльев Советов»

Матч ТВ01:30

Рабиу перешел из «Анжи» в «Крылья Советов»

Спорт-Экспрессвчера в 16:53

Рабиу, выступавший за «Анжи», стал игроком «Крыльев Советов»

РИА Новостивчера в 17:37

Рабиу сменил «Анжи» на «Крылья Советов»

Soccer.ruвчера в 17:16

Экс-хавбек «Анжи» Рабиу перешёл в «Крылья Советов»

Чемпионатвчера в 16:56

Бывший игрок «Анжи» Рабиу перешел в «Крылья Советов»

Sport24.ruвчера в 17:58

«Крылья Советов» объявили о переходе Рабиу

Советский спортвчера в 16:15
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Происшествия

Консерватория имени Чайковского загорелась в Москве

Обновлено в 02:21
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году

Обновлено в 01:03
Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»

Обновлено в 03:51
Общество

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 03:32
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Общество

В Ижевске около 80 автомобилистов изобразили автомат Калашникова

Обновлено в 03:05
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 03:10
Политика

Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией

Обновлено вчера в 22:12
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Хабаровска

Обновлено в 02:28
Происшествия

Экстрадированный в США российский программист признал вину

Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе в причастности к распространению банковского трояна, признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме

Ранее финалистки украинского отбора на конкурс Евровидение ушли от ответа на вопрос о принадлежности полуострова, а после попыток ведущего склонить их к политической позиции напомнили, что им приходится ездить в Крым "через две границы".
Обновлено вчера в 21:59
Музыка

Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой

Ранее в одной из передач "Жить здорово!" актриса Светлана Галка станцевала в костюме матки и спела песню о роли и устройстве органа.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

В Молдавии задержан бывший полпред президента России на Сахалине

Бывший полномочный представитель президента РФ в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в аэропорту Кишинева без объяснения причин, сообщил 22 февраля его адвокат Дагир Хасавов.
Обновлено вчера в 14:38
Культура

Стендап‐комик Броди Стивенс умер в 48 лет

Американский стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет.
Обновлено в 01:56
Экономика

Первый кредитор Utair подал на нее в суд после дефолта по кредиту

Третьим лицом в иске указан крупнейший кредитор авиакомпании — Сбербанк, который поддержал отсрочку выплат по синдицированному кредиту на 18,9 млрд руб. Представитель МТС-банка отказался от комментариев, РБК направил запрос в пресс-службу Utair.
Обновлено в 02:59
Политика

«Плачет девочка в автомате»: в Сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина

Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, пожаловавшегося на то, что он не может дозвониться до своего российского коллеги Владимира Путина.
Обновлено в 01:18
Технологии

«Мегафон» закрыл свой телемедицинский проект

Проект был запущен еще в конце 2017 года, и «Мегафон» стал первым из сотовых операторов, освоивших нишу мобильной телемедицины.
Обновлено вчера в 05:47
Политика

Порошенко назвал Малевича «украинским» художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 19:53
Армия и оружие

Самолет ВВС США пролетел над Россией

Наблюдательный самолет военно-воздушных сил США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 и позывным #OSY12F провел полет над территорией России, сообщает портал PlaneRadar.
Обновлено в 03:42
Политика

США готовят свержение власти не только в Венесуэле

Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

Кабмин утвердил график выдачи жилищных сертификатов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал график выдачи и распределения в 2019 году государственных жилищных сертификатов.
Обновлено в 01:56
Общество

Хрущевская фальшивка оскорбляет подвиг великого разведчика Зорге

Речь идет о роли выдающегося разведчика Героя Советского Союза Рихарда Зорге, в 1930—1940-е годы являвшегося резидентом советской военной разведки в Японии, информация которого сыграла большую роль в деле организации отпора врагам, в частности недопущения японского нападения на СССР в 1941 году.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора

Обновлено в 00:51
Футбол

Абрамович побывал в Казани и мог обсудить покупку «Рубина»

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович провел неделю в Казани, сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 03:03
Кино

Трампа признали худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Жюри антипремии "Золотая малина" признало президента США Дональда Трампа худшим киноактером за участие в документальных фильмах "Смерть нации" и "Фаренгейт 11/9".
Обновлено в 04:05
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено 21 февраля в 14:59
Авто

Назван ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России

Кроме вышеупомянутых моделей, в ТОП-10 самых продаваемых европейских автомобилей в России за 2018 год попали такие автомобили, как Skoda Octavia (25 000 проданных экземпляров), Skoda Kodiaq (16 000 проданных экземпляров) и Mercedes-Benz GLC (7 900 проданных экземпляров).
Обновлено в 00:37
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции КХЛ

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) определились все пары первого раунда плей-офф Западной конференции.
Обновлено вчера в 14:22
Экономика

Visa снизит комиссию за платежи картами на транспорте

Платежная система Visa снизит размер комиссии за оплату проезда на общественном транспорте банковскими картами, которую перечисляет за обработку платежа банк-эквайер.
Обновлено в 01:00
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