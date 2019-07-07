Футбол
Рабиу покинул «Крылья Советов» из-за проблем со здоровьемМатч ТВ 11:18
Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, 29-летний футболист не сможет выступать за команду из-за проблем со здоровьем. Напомним, что Рабиу перешел в «Крылья Советов» в феврале 2019 года.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 19:29, Вашингтон
Наука
Йогурт снизил риск развития колоректальной аденомы у мужчин
Авторы статьи ссылаются на предыдущие исследования, которые выявили ассоциацию между высоким потреблением йогурта и снижением риска возникновения рака толстого кишечника.
Обновлено 03 июля в 20:03
Политика
Жители Тбилиси вышли на митинг к зданию телеканала Рустави 2
В Тбилиси несколько сот человек окружили здание телеканала "Рустави 2" после инцидента в прямом эфире, когда ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 19:11
Кино
Вышел первый русский трейлер игрового ремейка «Мулан» от Disney
На YouTube-канале "Disney Россия" опубликован первый локализованный тизер-трейлер игрового ремейка "Мулан".
Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС
Актер Дмитрий Певцов снова отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС.
Обновлено в 05:43
Политика
Прямой телемост состоится между Россией и Украиной
Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.
Обновлено в 18:41
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Арестован капитан перевернувшегося в Черном море катера
Обновлено в 09:27
Баскетбол
«Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым
Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.
Обновлено в 11:24
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено в 19:07
Футбол
Серхио Рамос открыл бутылку языком
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Жанна Фриске: Счастье любит тишину
Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.
Обновлено в 18:00
Музыка
«Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки
Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.
Обновлено в 02:26
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе
Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.
Обновлено в 16:18
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Экономика
Владелец ПИК выделяет рабочие места
В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.
Обновлено в 17:59
Политика
За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020
Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.
Обновлено в 15:07
Общество
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 17:07
Политика
Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге
Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 06:13
Футбол
«Барселона» согласовала трансфер японского хавбека Абэ
Обновлено в 17:18
Политика
Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября
Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.
Обновлено в 17:01
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
Обновлено в 17:42
Общество
Шиес как точка сборки гражданского общества
Мусорный полигон Шиес стал одной из точек сбора граждан России против произвола и бездействия чиновников.
Обновлено в 15:46
Армия и оружие
Самолет МС-21 испытают с российским двигателем ПД-14
Как сообщает РИА Новости, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.
Обновлено в 01:51
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.
Обновлено в 16:49
Общество
Названы причины падения рождаемости в России
В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.
Обновлено в 14:46
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53