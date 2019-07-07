Полузащитник Мохаммед Рабиу покинул «Крылья Советов». Как сообщает пресс-служба самарского клуба, 29-летний футболист не сможет выступать за команду из-за проблем со здоровьем. Напомним, что Рабиу перешел в «Крылья Советов» в феврале 2019 года.

Наука Йогурт снизил риск развития колоректальной аденомы у мужчин Авторы статьи ссылаются на предыдущие исследования, которые выявили ассоциацию между высоким потреблением йогурта и снижением риска возникновения рака толстого кишечника.

Политика Жители Тбилиси вышли на митинг к зданию телеканала Рустави 2 В Тбилиси несколько сот человек окружили здание телеканала "Рустави 2" после инцидента в прямом эфире, когда ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России Владимира Путина.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС Актер Дмитрий Певцов снова отвел супругу Ольгу Дроздову в ЗАГС.

Политика Прямой телемост состоится между Россией и Украиной Телеканалы России и Украины проведут двухчасовой телемост с участием граждан двух стран.

Футбол Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.

Баскетбол «Химки» ведут переговоры с Тимофеем Мозговым Мозгов уже выступал за «Химки» до перехода в НБА (2006-10) и во время локаута в 2011 году.

Энергетика Названы цены на бензин после налогового манёвра Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.

Футбол Серхио Рамос открыл бутылку языком Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос принял участие в нашумевшем флешмобе «Bottle Cap Challenge», в котором участники разным способом открывают крышку на бутылке.

Шоу-бизнес Жанна Фриске: Счастье любит тишину Жанна Фриске умерла четыре года назад. Свой последний день рождения певица праздновала в Юрмале с родными.

Музыка «Алкоголичка» Артура Пирожкова набрала 5 млн просмотров за сутки Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", опубликованный на видеохостинге Youtube 5 июля, только за сутки посмотрели более 5 млн человек.

Экономика Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам о состоянии девочки, которую избивала ее родная тетя.

Шоу-бизнес Альбина Джанабаева показала статного 15-летнего сына от Меладзе Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева выложила фото в Instagram с 15-летним сыном от певца Валерия Меладзе Константином.

Происшествия Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.

Экономика Владелец ПИК выделяет рабочие места В новое направление намерен инвестировать основной владелец группы ПИК Сергей Гордеев.

Политика За раздором Тбилиси и Москвы стоят интересы на грузинских выборах-2020 Дипломат прямо сказал, что если сейчас в Грузии оккупированы 20% территорий (подразумевается Абхазия и Южная Осетия), то в скором времени это будет 100%, если Тбилиси будет интегрироваться с Москвой.

Общество Роскачество разработало классификацию зернового хлеба Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.

Политика Погибших подводников похоронили в Санкт‐Петербурге Моряков, погибших во время пожара на глубоководном судне в Баренцевом море, похоронили на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Политика Встреча вопреки: семья Виктора Бута прилетает в США 8 сентября Семья предпринимателя Виктора Бута, отбывающего наказание в американской тюрьме, прилетит в США 8 сентября.

Общество Названы регионы с самыми высокими доходами населения Самые высокие доходы в России в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии, при этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке, за чертой крайней бедности – в Тыве и Ингушетии, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Общество Шиес как точка сборки гражданского общества Мусорный полигон Шиес стал одной из точек сбора граждан России против произвола и бездействия чиновников.

Армия и оружие Самолет МС-21 испытают с российским двигателем ПД-14 Как сообщает РИА Новости, один из них пройдет испытания с российским двигателем ПД-14.

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Гварамия отметил, что несмотря на то, что данная передача является авторской программой Георгия Габуния, канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире.

Общество Названы причины падения рождаемости в России В Росстате рассчитали, что коэффициент рождаемости в России за 2018 год достиг минимума в этом десятилетии, составив всего 1,58.

Политика Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.

Экономика Работников начнут страховать по принципу ОСАГО В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.