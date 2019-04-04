Футбол

Рабио достиг договорённости с «Реалом»Евро-футбол.ру 03:12

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабио провел успешные переговоры с представителями мадридского "Реала". Как сообщает Canal+, стороны достигли устной договоренности о переходе в летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Sportbox.RU01:35

Хавбек «ПСЖ» Рабио близок к переходу в «Реал»

Газета.Ru01:50

СМИ: Рабио достиг устной договоренности о переходе в «Реал»

Матч ТВ01:35

Рабио достиг договорённости с «Реалом»

Евро-футбол.ру03:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Обновлено вчера в 18:45
Общество

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае

Длинные майские каникулы стали результатом переноса выходных 5 и 6 января, а также 23 февраля, пояснили в Роструде.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

Разбившаяся под Москвой маршрутка работала нелегально

Ространснадзор намерен провести проверку трассы Тула — Москва на предмет нелегальных перевозчиков после смертельного ДТП, в которое попала нелегально работавшая маршрутка.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено вчера в 11:02
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом

Тарифы операторов электронных денег скрепили меморандумом Многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на высокие тарифы вынудили ЦБ потребовать решения проблемы.
Обновлено вчера в 18:16
Спорт

В рейтинг Forbes «30 до 30» вошла Алина Загитова

Обновлено в 01:58
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова: «До рождения детей была жуткой эгоисткой»

Обновлено вчера в 21:00
Политика

Конституционный суд счел законным повышение пенсионного возраста

Парламентарии утверждали, что закон необоснованно вводит нормы о повышении пенсионного возраста, «что ухудшает и умаляет конституционные права граждан на социальное обеспечение по старости», говорится в определении суда.
Обновлено вчера в 17:46
Путешествия

Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России

Эксперты составили рейтинг самых популярных у иностранных туристов городов и регионов России по итогам 2018 года.
Обновлено в 00:32
Единоборства

Конор Макгрегор вновь решил вернуться на ринг

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что в ближайшее время вернется в октагон.
Обновлено в 03:45
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия

Источник раскрыл обстоятельства гибели совладелицы S7 Филевой

Обновлено в 02:21
Политика

Врио губернатора Текслер намерен решать проблемы «здесь и сейчас»

Временный руководитель Челябинской области Алексей Текслер пришёл в регион надолго.
Обновлено в 03:14
Хоккей

«Нефтехимик» расстался с тремя игроками

Пресс-служба «Нефтехимика» объявила о расторжении контрактов с тремя игроками.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Как многодетная мать терроризировала Омск

Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Авто

Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей

Обновлено вчера в 03:14
Политика

Экс-мэр Таллина попросил обсудить отмену санкций с Россией

Экс-мэр эстонского Таллина Эдгар Сависаар обратился к властям своей страны с призывом пересмотреть санкционную политику в отношении Москвы.
Обновлено в 03:09
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Минфин отложил на год перевод неналоговых платежей в Налоговый кодекс

Если перевод шести неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) будет одобрен, то он вступит в силу с 2021 года, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Кино

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию

Тело актера Алексея Булдакова отправили из Монголии в Россию. Об этом заявили РИА Новости в посольстве нашей страны в республике.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

Голикова: смертность выросла в 32 российских регионах

По итогам 2018 года смертность выросла в каждом третьем регионе России.
Обновлено вчера в 06:18
Общество

Названы самые перспективные сферы труда для молодых специалистов

Эксперты ВНИИ труда Минтруда рассказали RT, какие сферы деятельности наиболее перспективны для молодых специалистов в России.
Обновлено в 02:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное