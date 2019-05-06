Политика

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для УкраиныПодмосковье Сегодня 03:19

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
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Вадим Рабинович
При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики - это печально, но это факт.
— Вадим Рабинович, украинский политикКомсомольская правда 02:14

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