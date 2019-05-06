Политика
Рабинович: Зеленский ничего не сделает для УкраиныПодмосковье Сегодня 03:19
Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».
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При том окружении, которое у него есть, при тех взглядах, которые он уже показывает, он ничего не может сделать ни в отношении мира, ни в отношении экономики - это печально, но это факт.
— Вадим Рабинович, украинский политикКомсомольская правда 02:14
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Обновлено вчера в 18:57
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
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Происшествия
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Самолет Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 03:57
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Бастрыкин провел оперативное совещание в Шереметьево
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Происшествия
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Политика
Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму
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Шоу-бизнес
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Общество
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Армия и оружие
Израиль и Палестина договорились о прекращении огня
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Происшествия
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Apple Watch будет поддерживать Bitcoin
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