Рабинович: Зеленский ничего не сделает для УкраиныПодмосковье Сегодня 03:19

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Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович считает, что Владимир Зеленский «ничего не может сделать» на посту президента. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Рабинович: Зеленский ничего не сделает для Украины

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