Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.
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Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»
Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
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Армия и оружие
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В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие
ТОФ получит три носителя крылатых ракет «Калибр»
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Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
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В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
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Происшествия
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Двое подростков самовольно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве 19 мая.
Обновлено вчера в 21:38