Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.
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В Раде заявили, что МВФ загнал Украину в долговую яму

URA.Ruвчера в 23:56

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:48

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Газета.Ru00:26

Депутат Рады заявил, что Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ

Телеканал 360°вчера в 23:04

В Раде считают, что Украина не должна отдавать долги МВФ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Вести.Ruвчера в 21:58

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

RT на русскомвчера в 23:50
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Музыка

Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»

Обновлено вчера в 08:29
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон готовится к свадьбе

Актриса Скарлетт Йоханссон и комик Колин Жост решили пожениться.
Обновлено вчера в 22:17
Происшествия

За прогулы в школе мать привязала сына на ночь к столбу

Помогала женщине ее 19-летняя дочь. В связанном состоянии мальчика оставили в холодном сарае на всю ночь, закрыв дверь на замок.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Экономика

ВВП Японии в I квартале вырос на 0,5%, ожидалось снижение

ВВП Японии в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом, по предварительной оценке, увеличился на 0,5%, свидетельствуют данные правительства страны.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

Во время испытаний боеприпасов, изготовленных в Индии для L-70 и танков, в последнее время погибли и получили тяжелые ранения пять военнослужащих, в том числе офицер.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» и выиграл баскетбольную Евролигу

Столичный ЦСКА восьмой раз в истории стал чемпионом баскетбольной Евролиги.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Происшествия

Автомобиль за 6 млн рублей угнали у безработного в центре Москвы

Toyota Land Cruiser 200 стоимостью шесть миллионов рублей угнали у безработного в центре Москвы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:49
Политика

Intel и Qualcomm свернули бизнес с Huawei вслед за Google

Компании Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom приостановили контакты с Huawei из-за попадания компании в черный список США.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Ростове-на-Дону в многоэтажке произошел пожар, пострадали 4 человека

Обновлено вчера в 17:07
Общество

За год цены в новосибирских хрущевках выросли на 15,5 %

Отмечается, что средняя цена хрущевки по всем районам города сейчас составляет 2,8 млн руб.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»

Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

ТОФ получит три носителя крылатых ракет «Калибр»

Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2019 году впервые получит два надводных корабля и одну подводную лодку, вооруженные комплексом крылатых ракет «Калибр».
Обновлено вчера в 17:42
Общество

В Екатеринбурге начало этой недели будет снежным

По данным Уралгидрометцентра, в понедельник и вторник, 20 и 21 мая, будет облачно, пройдет дождь с мокрым снегом.
Обновлено в 00:13
Общество

Опрос выявил наиболее распространенную аллергию у россиян

Наиболее распространенная аллергия у граждан, как показал опрос, на растения (26%).
Обновлено вчера в 20:28
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автомобильный завод на своей страничке в соцсетях напомнил о «Головастике», который встал на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:09
Экономика

Российская промышленность отказывается от европейского оборудования

Российские предприятия отказываются от закупок оборудования из стран Европы в пользу машин из государств СНГ, Китая и Индии.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В магнитогорской больнице умер журналист, избитый водителем на дороге

Журналист газеты города Магнитогорск Челябинской области, избитый в ходе конфликта в конце марта водителем и до настоящего времени находившийся в больнице, скончался ночью в понедельник, сообщают его коллеги.
Обновлено в 01:30
Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Обновлено вчера в 12:29
Происшествия

В Понтонном мужчина, женщина и ребенок получили ножевые ранения

У дома 27 по Южной улице женщина 1974 года рождения схватилась за нож и нанесла ранение мужчине 1994 года рождения.
Обновлено в 01:19
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Двое подростков сбежали в Москве из психбольницы

Двое подростков самовольно покинули Центральную клиническую психиатрическую больницу в Москве 19 мая.
Обновлено вчера в 21:38
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Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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