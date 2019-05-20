Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

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