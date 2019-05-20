Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.
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Депутат Рады увидел вред от действий «липового врача» в лице МВФ

РБК02:08

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

Газета.Ru02:37

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Вести.Ruвчера в 21:58

Депутат Рады заявил, что Украина оказалась в долговой яме из-за МВФ

Телеканал 360°вчера в 23:04

В Раде считают, что Украина не должна отдавать долги МВФ

Московский Комсомолецвчера в 22:47

В Раде призвали Зеленского отказаться от сотрудничества с МВФ

RT на русскомвчера в 23:50

МВФ загнал Украину в долговую яму, заявил депутат Рады

РИА Новостивчера в 21:48
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Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Хоккей

Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 03:53
Политика

Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду

Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.
Обновлено в 03:52
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Кино

Вышла последняя серия «Игры престолов»

6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Футбол

Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»

Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Армия и оружие

Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300

Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Дочка Алсу может проигнорировать новый финал «Голоса» после скандала

Обновлено в 03:22
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Финансы

Доллар и евро снижаются на открытии торгов

Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Авто

В Китае начались продажи обновленной Toyota Corolla

Сегодня на китайском рынке стартуют продажи нового поколения модели Toyota RaLink, известной в России под названием Corolla.
Обновлено в 01:21
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

Обновлено в 00:50
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Футбол

Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой

Обновлено вчера в 15:23
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Общество

Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма

Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
Обновлено в 02:51
Кино

Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников

Обновлено в 03:12
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Новоизбранный президент Украины, победивший на выборах 2019 года. Получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Вадим Зиновьевич Рабинович
Украинский политик
Украинский политический деятель, филантроп, телеведущий. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Оппозиционный блок», кандидат в президенты Украины на выборах 2014 года, президент Всеукраинского еврейского конгресса.
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