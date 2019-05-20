Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.
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Общество
В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой
В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
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Хоккей
Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Тарасенко стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 03:53
Политика
Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду
Новый президент Украины Владимир Зеленский объявил, что распускает Верховную Раду.
Обновлено в 03:52
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
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Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
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Происшествия
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Кино
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6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
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Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
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Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
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Обновлено в 02:45
Армия и оружие
Израиль отказался бомбить Сирию из-за С-300
Впервые истребители Военно-воздушных сил Израиля были идентифицированы сирийскими системами ПВО С-300 13 мая.
Обновлено в 03:43
Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:13
Авто
В Китае начались продажи обновленной Toyota Corolla
Сегодня на китайском рынке стартуют продажи нового поколения модели Toyota RaLink, известной в России под названием Corolla.
Обновлено в 01:21
Общество
Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ
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Музыка
Во Франции умер певец Нильда Фернандес
В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Футбол
Глушаков рассказал, как начался его конфликт с Каррерой
Обновлено вчера в 15:23
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Общество
Власти Екатеринбурга соберут предложения о месте строительства храма
Екатеринбургские власти объявили о сборе предложений о месте строительства храма Святой Екатерины, сообщается в Telegram-канале пресс-службы администрации города.
Обновлено в 02:51
Кино
Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников
Обновлено в 03:12