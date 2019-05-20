Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФВести.Ru вчера в 21:58

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике. Рабинович сравнил МВФ с доктором, который должен вылечить экономику Украины.

Политика Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.

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Политика Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело Председатель Верховной рады Андрей Парубий назвал весёлой инаугурацию нового президента Украины Владимира Зеленского.

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Происшествия Под Оренбургом убиты предприниматель, его супруга и водитель Как сообщает региональное управление СК, 20 мая в частном жилом доме были найдены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

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