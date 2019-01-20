Экономика
РЖД заручились поддержкой Акимова для строительства ВСМВедомости 15:01
Гендиректор РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Евгений Дитрих нашли поддержку проекта первого участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Казань до Нижнего Новгорода у Максима Акимова, зампреда правительства и куратора транспортной отрасли.
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Происшествия
В ангаре на Волгоградском проспекте в Москве произошел пожар
Обновлено в 15:43
Происшествия
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Авто
«АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан»
Концепт-кар «Рапан», привезенный «АвтоВАЗом» на Парижский автосалон в 1998 году, был электрокаром.
Обновлено в 09:53
Общество
На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла
Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщила, что вулкан Безымянный в Камчатском крае выбросил выбросил столб пепла на высоту до шести тысяч метров над уровнем моря.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Apple вернула в продажу смартфон iPhone SE
На официальном сайте компании Apple снова стал доступен для покупки некогда популярный смартфон iPhone SE.
Обновлено в 05:47
Политика
Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах
Обновлено в 11:54
Общество
В Таганроге чиновники дали многодетной семье пособие в 47,5 рубля
Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 16:29
Кино
Комедию «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube
Обновлено в 06:01
Интернет
Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»
Обновлено в 09:52
Происшествия
Жители Петербурга пожаловались на странный запах
Обновлено в 07:30
Общество
В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти
В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Общество
В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов
Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Общество
В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства
Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Космос
В «Роскосмосе» создадут отряд женщин-космонавтов
Информационное агентство «ТАСС», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли, сообщает, что государственная корпорация «Роскосмос» готовится предпринять меры по формированию отряда женщин-космонавтов, которые будут осуществлять полет на орбиту Земли.
Обновлено в 17:42
Политика
В Японии узнали условия подписания мирного договора с Россией
Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан при условии, если Москва предоставит Токио гарантии на получение Шикотана и необитаемого архипелага Хабомаи, передает Kyodo со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:52
Происшествия
Теплоход врезался в причал на Софийской набережной в Москве
Всепогодный теплоход «Рэддисон ройал» врезался в причал на Софийской набережной в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 15:49
Происшествия
В Москве возле здания Главной военной прокуратуры произошла стрельба
По версии полицейских, инцидент произошел 20 января около 23:15 мск напротив д. 9 корп. 1 по Оболенскому переулку (соседнее здание — Главная военная прокуратура).
Обновлено в 17:21
Кино
Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»
Обновлено в 11:15
Политика
Правительство Германии обозначило позицию по «Северному потоку — 2»
У правительства Германии нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока — 2", заявил глава Минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.
Обновлено в 13:46
Общество
Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение
Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.
Обновлено 18 января в 08:14
Интернет
Приложение Google Maps показывает пользователям дорожные камеры
Обновлено в 05:08
Происшествия
Стрингер Sputnik пострадал в ходе протестов в Афинах
Стрингер Sputnik Греция Костис Дадамис пострадал во время протестов в Афинах. Об этом заявили в пресс-службе агентства.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня
Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.
Обновлено в 10:35
Общество
В Ташкенте нашли клад Великого князя Николая Константиновича Романова
Основную часть клада составляет коллекция Великого князя Николая Константиновича Романова, считает эксперт.
Обновлено в 13:53
Космос
Человечеству осталось 49 лет. Огромный астероид летит к Земле
С названием угадали — по прогнозам учёных, это может случиться в 2068 году. Апофис — очень огромный и очень тяжёлый небесный камень.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Пензенской области двое детей провалились под лёд
В Пензенской области двое детей на реке Сура провалились под лёд, один из них утонул. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Xiaomi выпустит еще два смартфона под маркой Redmi
Сегодня стало известно, что скоро молодой бренд представит еще два устройства, причем один из них будет Redmi Note 7 Pro, а вот вторым станет Redmi Go с операционной системой Android 9 Pie (Go edition).
Обновлено в 07:33
Общество
От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза
Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.
Обновлено в 06:13
Авто
Представлена полноразмерная копия Lego Chevrolet Silverado Trail
Компания Chevrolet совместно с Lego собрали из конструктора копию автомобиля Silverado в преддверии выхода «Лего: Фильм 2». При сборке машины было потрачено 334 544 детали.
Обновлено в 10:47
Экономика
Таможня описала три схемы вывода денег за границу
Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж.
Обновлено в 16:53