Экономика

РЖД заручились поддержкой Акимова для строительства ВСМВедомости 15:01

На совещании в четверг у Акимова решено, что правительство подготовит и представит президенту Владимиру Путину положительный доклад с финансово-экономическим обоснованием ВСМ Москва – Нижний Новгород и предложением поддержать ВСМ, рассказали «Ведомостям» два чиновника, человек, близкий к РЖД, и два собеседника, близкие к участникам совещания.
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Акимов одобрил проект РЖД для строительства ВСМ

SM News15:22

РЖД заручились поддержкой Акимова для строительства ВСМ

Ведомости15:01
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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