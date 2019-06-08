РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в ЕвропеNews.ru 03:56

Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

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