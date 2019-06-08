Экономика

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в ЕвропеNews.ru 03:56

Российские железные дороги (РЖД) запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
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РЖД планируют онлайн-продажи билетов на поезда в Европу

Российская газета06:04

РЖД в 2019 году начнет продавать билеты за границу онлайн

Аргументы и Факты05:42

Услуга бронирования билетов на поезда в страны Европы станет доступна в РЖД

iReactor05:26

РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе

News.ru03:56

РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

РИА Новости03:48

РЖД в 2019 году начнут продавать через интернет билеты на поезда в Европе

ПРАЙМ03:48

Пассажиры смогут бронировать ж/д билеты в Европу на сайте РЖД

ТАСС03:41
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник российского лидера Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»

Обновлено вчера в 09:39
Футбол

Португалия и Испания обсудят совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Португалия планирует совместно с Испанией изучить целесообразность подачи заявки на проведение турнира.
Обновлено в 07:56
Политика

Медведчук заявил о внешнем управлении Украиной из США

Ранее Медведчук объявил о том, что его партия не поддерживает курс нового президента Украины и находится в оппозиции, поскольку решения Зеленского по Донбассу и заявления по поводу России фактически продолжают курс Порошенко.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске

Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Политика

Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Журналиста Голунова отправили в больницу

Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Спорт

Призер ОИ в составе сборной США по волейболу перешел в московское «Динамо»

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в составе сборной США по волейболу Тейлор Сандер будет выступать в составе московского "Динамо", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 06:46
Футбол

Бэйл провёл встречу с руководством «Реала»

Нападающий мадридского "Реала" и национальной сборной Уэльса Гарет Бэйл провёл встречу с руководством команды, на которой также присутствовал агент валлийца, и заявил о нежелании покидать Мадрид.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Венедиктов и Муратов поручились за Голунова

Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Футбол

Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово

Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол

Шувалов рассказал о планах превращения футбольного ЦСКА в «суперклуб»

Госкорпорация ВЭБ намерена превратить футбольный клуб ЦСКА в «суперклуб», рассказал RNS глава ВЭБа Игорь Шувалов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:50
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020

Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин отказался войти в общественный совет Росстата из-за конфликта интересов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:36
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Спорт

Тарасова: Уно сделал правильный выбор, что пошел к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что японец Шома Уно проведет летний сбор в группе Этери Тутберидзе.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым

Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Обновлено в 04:45
Политика

Саакашвили объявил о самостоятельном участии в выборах в Раду

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено в 05:58
Политика

Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Наука

ФБР рассекретило досье на снежного человека

Обновлено 06 июня в 04:14
Политика

Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского: ВСУ расстреливают жилые дома Донбасса

По словам Мендель, имелось ввиду, что украинские каратели якобы попадаются на провокации, "когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы - из любого места, где находятся гражданские люди".
Обновлено в 08:00
Авто

Проверка в облаке топологии самого большого 7-нм GPU AMD заняла всего 10 часов

Как подтвердили в AMD, полная проверка (физической) топологии самого сложного в истории компании 7-нм GPU Vega 20 с 13,2 млрд транзисторов на соответствие проекту завершилась всего за 10 часов.
Обновлено в 05:31
Наука

Медики назвали простой способ понизить артериальное давление

Врачи назвали самый простой способ понизить артериальное давление.
Обновлено в 06:37
Интернет

«Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest»

Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
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